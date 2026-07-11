Argentina sufre, pero clasifica a semifinales tras eliminar a Suiza

Argentina está entre los mejores cuatro del mundo. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi derrotó 3-1 a Suiza este sábado en prórroga en Kansas para alcanzar las semifinales del Mundial 2026.

Se trató de otra prueba difícil para el combinado sudamericano, que encontró en Suiza a un equipo dispuesto a manejar y sostener la pelota en la mitad de la cancha.

Alexis Mac Allister, a los 10 minutos del primer tiempo, aprovechó un tiro de esquina de Messi desde la izquierda para imponer el 1-0 en el marcador.

Alexis Mac Allister shows off some moves after putting Argentina in front first ?? pic.twitter.com/NGYH8Nm59m — FOX Sports (@FOXSports) July 12, 2026

La etapa inicial transcurrió sin mayores sobresaltos, con una Argentina que por momentos se dedicó a defender el resultado favorable.

Para el tiempo complementario la dinámica se mantuvo similar, a excepción de unos primeros 10 minutos en los que la Albiceleste buscó inquietar el arco de Kobel.

La cesión del protagonismo hacia Suiza le permitió a los helvéticos igualar el compromiso por intermedio de Dan Ndoye, quien aprovechó una trepada por la izquierda para vencer a Emiliano ‘El Dibu’ Martínez a los 67 minutos.

Brand new game for Dan Ndoye and Switzerland ?? pic.twitter.com/OkIQAdboKE — FOX Sports (@FOXSports) July 12, 2026

La nota polémica de la noche llegó luego de una supuesta falta de Leandro Paredes sobre Embolo, la cual fue sancionada con amarilla para el mediocampista argentino. No obstante, luego de revisión a través del VAR, el árbitro determinó que el atacante suizo cometió simulación, por lo cual fue amonestado.



Embolo ya tenía una amarilla por una falta previa sobre Paredes, con lo cual terminó siendo expulsado y dejó con 10 a su selección el resto del segundo tiempo y el suplementario.



Tras la paridad en los 90’, los argentinos se fueron a un ataque desesperado que tuvo premio a los 113 minutos, cuando un bombazo de Julián Álvarez desde fuera del área rompió con todo el cerrojo defensivo.

A SENSATIONAL GOAL FROM JULIÁN ALVAREZ TO PUT ARGENTINA IN FRONT IN EXTRA TIME ?? pic.twitter.com/J3Ql16XwX3 — FOX Sports (@FOXSports) July 12, 2026



El tanto definitivo llegó a los 120’, cuando Lautaro Martínez finiquitó las acciones en un contraataque letal.

La vigente campeona del mundo y bicampeona de América buscará una nueva final cuando enfrente a Inglaterra el miércoles en Atlanta.

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