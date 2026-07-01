Predicción de Los Simpson revela cuál será la final del Mundial 2026 y es un batacazo

Aunque siempre se ha tratado de sorprendentes coincidencias, una predicción de Los Simpson en pleno Mundial 2026 eriza la piel a cualquier aficionado. Un antiguo episodio del famoso programa habría revelado que la final de la Copa del Mundo se jugará entre México y Portugal.

Según decenas de publicaciones compartidas por usuarios en redes sociales, el episodio The Cartridge Family, de la novena temporada y estrenado en 1997, ofrece la evidente imagen con las banderas de Portugal y México, ambientado en un partido de fútbol en el Springfield Stadium.

De concretarse ese escenario, sería uno de los desenlaces más inesperados de la historia reciente del torneo, ya que rompería con la tendencia de finales protagonizadas por selecciones tradicionales como Argentina, Francia, Alemania o Croacia.

The Simpsons Season 9, Episode 5 literally predicted a Portugal vs Mexico 2026 World Cup Final



The scriptwriters don’t miss. pic.twitter.com/VvPkvoBr1v — Ohene?? (@ik_ohene7) June 8, 2026

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Por qué la imagen está siendo vinculada con el Mundial 2026

En la breve escena aparece un anuncio televisivo que promociona un partido de fútbol para definir “qué nación es la más grande de la Tierra”. Los equipos que aparecen enfrentados son México y Portugal.

Esa coincidencia bastó para que numerosos usuarios aseguraran que la serie había predicho la final del Mundial 2026, especialmente porque México es uno de los tres países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Desde las redes sociales, muchos aficionados interpretaron la escena como una nueva “profecía”, la cual se sumaría a otras que ya impresionaron al mundo: la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la compra de 21st Century Fox por Disney o el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA en 2015.

Aunque el fragmento del episodio es auténtico, y cobra mayor relevancia por la actuación de México, además de ser anfitrión, en ningún momento menciona el Mundial de la FIFA ni hace referencia al año 2026. Tampoco habla de una final ni identifica el encuentro como parte de un campeonato internacional.

De hecho, esta misma teoría ya había circulado antes de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En ambas ocasiones se difundieron publicaciones prácticamente idénticas que aseguraban que Los Simpson habían anticipado un duelo entre México y Portugal. Sin embargo, no ocurrió así.

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