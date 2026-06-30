Quién es la novia de Erling Haaland y por qué ahora es viral

Con su gol ante Costa de Marfil, que le dio la clasificación a Noruega a 8vos de final, Erling Haaland confirma que ya es una de las figuras del Mundial 2026. Sin embargo, el portentoso delantero no solo está siendo comentado por sus goles, sino también por su novia: Isabel Haugseng Johansen.

Desde el partido contra Irak, que el debut de Noruega y Haaland anotó un doblete, su pareja ha comenzado a convertirse en un nombre propio entre los aficionados.

Su presencia en los estadios y las imágenes que ha compartido en redes junto al futbolista han impulsado su popularidad, generando interés sobre su vida personal, su historia y su relación con el atacante del Manchester City.

Lee también: Mundial 2026: la exorbitante cifra de cervezas que se ha vendido en los estadios, según la FIFA

Quién es Isabel Haugseng Johansen y por qué ahora es tan viral

Además de ser una mujer atractiva, la viralidad de Isabel Haugseng se debe especialmente a la actuación de Haaland en el Mundial 2026. El noruego ha marcado cinco goles en cuatro partidos con su selección, lo que evidencia que es uno de los mejores atacantes del torneo y del planeta, actualmente.

Isabel es originaria de Noruega y creció en Bryne, la misma ciudad donde se formó Erling Haaland, apunta el diario Clarín. Ese detalle ha llamado la atención de los aficionados, ya que ambos comparten raíces en el mismo entorno, es decir, ella fue fubolista.

Desde joven, Isabel estuvo vinculada al deporte. Jugó al fútbol en las categorías femeninas del Bryne FK, el club donde también dio sus primeros pasos Haaland. Esa conexión temprana con el fútbol es uno de los puntos que más se destacan cuando se repasa su historia.

Con el paso del tiempo decidió alejarse de la competencia profesional. Según entrevistas recogidas por medios noruegos, dejó el fútbol tras la pandemia y posteriormente inició estudios relacionados con la nutrición, una disciplina en la que se formaba antes de centrarse en su vida familiar.

Una relación de perfil bajo que se volvió mediática

La relación entre Isabel y Erling Haaland se ha mantenido, en general, lejos del foco mediático. Ambos han optado por la discreción, aunque en los últimos meses su exposición ha aumentado debido a la participación del delantero en torneos internacionales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue una declaración del propio Haaland, quien reveló en una entrevista que fue Isabel quien dio el primer paso en su relación. Según contó, ella lo contactó inicialmente cuando ambos compartían entorno en el Bryne FK.

La pareja también ha formado una familia. En diciembre de 2024 nació su hijo, un hecho que ambos han decidido mantener en privado, sin compartir detalles públicos sobre su identidad ni imágenes en redes sociales.

Sin embargo, la cuenta de Instagram de Isabel Haugseng ha crecido notableblemente, consolidándola ahora como una figura seguida por miles de aficionados. Al igual que Georgina Rodríguez o Antonela Rocuzzo: es una de las nuevas “novias del Mundial”.

Te puede interesar:

· Por eficacia y número de partidos, quién es el mejor goleador de los Mundiales

· Por qué tantos jugadores del Mundial 2026 llevan botas de fútbol rosas

· La IA calculó las chances de Estados Unidos de ganar el Mundial: qué cambió tras sus dos victorias