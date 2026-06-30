Mundial 2026: la exorbitante cifra de cervezas que se ha vendido en los estadios, según la FIFA

A poco más de dos semanas del inicio del Mundial 2026, la FIFA ya reporta números históricos tanto en asistencia como en consumo dentro de los estadios. Según datos oficiales, se han vendido cerca de 2.8 millones de cervezas, una cifra que refleja la enorme movilización de los aficionados.

Un detalle significativo es que la Copa del Mundo, por primera vez en la historia, se celebra en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, son 16 selecciones más que en los Mundiales más recientes, que eran de 32, lo que implica que haya más fanáticos de fútbol.

De acuerdo con las estadísticas que arroja el principal rector del balompié mundial, las más de 2.8 millones de cervezas se vendieron (y se siguen vendiendo) en los puestos autorizados de los estadios.

Pero el dato resulta aún más llamativo al compararlo con el consumo de agua, ya que durante ese mismo periodo se vendieron poco más de un millón de botellas. La diferencia confirma que buena parte de los asistentes optó por acompañar los partidos con cerveza.

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Los hot dogs también rompieron récords

Otro dato curioso divulgado por la FIFA es la venta de 300,000 perros calientes en los estadios oficiales.

Para hacer el reporte más entretenido, el organismo explicó que si todos esos hot dogs se colocaran uno detrás de otro, formarían una línea de aproximadamente 45 kilómetros.

Asimismo, afirmó que es una distancia equivalente al trayecto que separa el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

Una asistencia histórica en el Mundial

La edición 2026 también ha establecido un nuevo referente en asistencia de público. Tras más de 70 partidos disputados en 16 sedes distribuidas entre los países anfitriones, la FIFA contabilizó 4 millones 644 mil 549 espectadores durante la primera fase del campeonato.

El porcentaje de ocupación alcanzó un extraordinario 99.7% de la capacidad disponible, con una asistencia promedio de 64,508 aficionados por encuentro.

Además, aficionados procedentes de 210 países y territorios asistieron a los partidos, superando el récord anterior de aproximadamente 3.5 millones de espectadores registrado durante el Mundial de Estados Unidos 1994, destaca la FIFA.

Entre los encuentros que despertaron mayor interés entre los aficionados figuró el empate entre Colombia y Portugal disputado en Miami, además del compromiso entre México y República de Corea celebrado en Guadalajara.

Y lo mejor de todo: quedan otros 20 días de un Mundial 2026 que sigue batiendo récords.

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