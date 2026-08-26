Hispano acusado de explotación infantil es extraditado de Colombia a Los Ángeles

Un hispano, buscado como sospechoso de explotación sexual infantil, fue detenido en Colombia y extraditado a California, informó la oficina del Buró Federal de Investigación (FBI) en Los Ángeles en un comunicado de prensa.

Iván Lozano Hernández, de 39 años y exresidente de Long Beach, fue acusado de incitar a una menor a participar en actividades sexuales a partir de 2021, de acuerdo con una denuncia penal presentada en 2023.

A man wanted for possession of child sex abuse material (CSAM) and for traveling to the country of Tanzania to have sex with a minor was extradited from Columbia to Los Angeles and was in federal court today for an initial appearance. Ivan Lozano Hernandez, 39, a former resident? pic.twitter.com/qyXslLeiOk — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) August 25, 2026

Se cree que Hernández mantuvo contacto con la víctima desde 2020, cuando la víctima, originaria de Tanzania, tenía 14 años y la obligaba a enviarle imágenes y videos explícitos.

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En la denuncia, se menciona que Hernández viajó a Dar es-Salaam, Tanzania, en octubre de 2021, para participar en conductas sexuales ilícitas con la víctima.

El FBI dijo que inició una investigación después de que los padres de la víctima se enteraron del abuso y denunciaron a Hernández al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que remitió el caso a las autoridades federales.

Hernández fue acusado en una denuncia penal federal en 2023 después de ejecutar una orden de registro federal, por lo que el sospechoso escapó de Estados Unidos en algún momento.

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“Durante el registro, los investigadores confiscaron los dispositivos electrónicos de Hernández y encontraron miles de imágenes y videos que mostraban material de abuso sexual infantil“, dijo la oficina del FBI en Los Ángeles en un comunicado.

Los investigadores creen que el sospechoso realizó viajes mientras se encontraba prófugo antes de ser arrestado en julio de 2025 por la policía de Medellín, Colombia, después de saber que era buscado en Estados Unidos por una notificación roja de Interpol emitida por el FBI.

En agosto de 2025, un gran jurado federal de Los Ángeles presentó una acusación formal contra Hernández por delitos de incitación a un menor a participar en actividades sexuales delictivas; viajar con la intención de participar en conductas sexuales ilícitas; participar en actividades ilícitas en el extranjero, y posesión de pornografía infantil.

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Como parte del proceso, el hispano se enfrentó a un procedimiento de extradición en Colombia antes de ser devuelto a California para ser procesado a nivel federal.

El viernes 21 de agosto, Hernández fue extraditado a Los Ángeles, procedente de Colombia, y este lunes compareció ante un tribunal federal para una audiencia preliminar.

Por instrucción de un juez, el hispano permanece bajo custodia de las autoridades federales.

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La fiscalía de Estados Unidos en Los Ángeles tiene a su cargo el proceso en contra de Hernández.

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