¡Ya se sabe cómo se llama! Revelan el nombre de la hija de Lady Gaga

El pasado 11 de septiembre, las redes sociales se llenaron de mensajes de cario y apoyo a la cantante Lady Gaga tras confirmarse que dio la bienvenida a su primer bebé junto a su prometido, Michael Polansky. De cara a esta revelación, ha trascendido que se trata de una niña, cuyo nombre también ha salido a la luz.

De acuerdo con la revista People, la intérprete de “Bad Romance” y su pareja se convirtieron en padres el pasado 9 de junio y el nombre de su pequeña guarda un significado muy especial.

Se trata de Rose Bean, y según una fuente cercana a la pareja, está inspirado en la canción “La Vie En Rose” que Lady Gaga interpretó para la película “A Star Is Born” (2018), donde compartió créditos con Bradley Cooper. La conexión de la artista con esta frase sería tan significativa que incluso lleva un tatuaje de ella en la columna.

Por su parte, el nombre Bean se atribuye al del activista Carl Bean, quien inspiró la canción “Born This Way” de Lady Gaga, así lo compartió la fuente al portal estadounidense.

Sobre la nueva faceta de Lady Gaga como mamá, la fuente afirmó que: “Siempre quiso ser madre. Esto era algo muy importante para ella (…) En este momento, está disfrutando de estar fuera del ojo público y tener este tiempo especial con el bebé“.

Parte fundamental de esta nueva etapa en la vida de la famosa ha sido su prometido, el empresario Michael Polansky, quien a abrazado el rol de padre con mucho respeto y amor: “Michael es genial con el bebé. Están descubriendo todo juntos. Ella no quiere perderse nada de esto”, mencionó el medio.

Hasta el momento, tanto Lady Gaga como su equipo se han mantenido al margen de emitir comentarios que confirmen los reportes sobre el sexo y nombre de su bebé.

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