Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, tema oficial de “The Devil Wears Prada 2”

Tras varias semanas de espera, finalmente se ha lanzado el videoclip oficial de “Runway”, canción para la que Lady Gaga y Doechii unieron sus voces como parte del soundtrack oficial de la película “The Devil Wears Prada 2”.

Entre sets minimalistas, pero impactantes, y una estética que mezcla desfile, performance y arte conceptual, las estrellas de la música son captadas en decenas de outfits extravagantes que van desde bodysuits llenos de cristales hasta vestidos voluminosos estilo victoriano.

La pieza audiovisual, ahora disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales, estuvo bajo la dirección de Parris Goebel, capturando la esencia de la secuela producida por 20th Century Studios al hacer un guiño al “caos” que se vive tras bastidores en los desfiles de moda.

Una de las escenas más llamativas dentro del video musical es protagonizada por Lady Gaga, quien porta el viral vestido urna del desfile de otoño 2026 de Daniel del Valle en la Semana de la Moda de Londres.

Por su parte, Doechii lució un bodysuit negro con cristales, spikes y detalles metálicos que le sirvió como “segunda piel”. Este look es considerado uno de los más llamativos del video, y sus cientos de horas de confección corrieron a cargo de Gaurav Gupta Couture.

El tema “Runway” forma parte de la banda sonora de “The Devil Wears Prada 2” y, además de hacer honor al nombre de la revista en la que Miranda Priestly (Meryl Streep) es directora en jefe, suena durante un momento de la cinta entre bastidores de la Semana de la Moda de Milán.

Junto a los nombres de Lady Gaga y Doechii, se destacan Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut y Dernst “D’Mile” Emile II, quienes estuvieron a cargo de la producción de dicha canción.

Pese a que el estreno de “The Devil Wears Prada 2” está programado para para el próximo 1 de mayo, el tema musical ya ha presentado gran aceptación por parte del público. Tras su lanzamiento, el sencillo acumuló 2,962,332 reproducciones en Spotify, debutando en el puesto 32 del ranking global de la plataforma y en el número 25 de la lista estadounidense, con más de 727.000 streams totales, así lo reportó Infobae.

Lady Gaga y su participación sorpresa en “The Devil Wears Prada 2”

Durante la velada del 20 de abril, fecha en la que se llevó a cabo la premiere mundial de la cinta en el Lincoln Center de Nueva York, se reveló que la cantante ganadora del Grammy Lady Gaga no solo forma parte de la banda sonora de la cinta, sino que también cuenta con un divertido cameo en pantalla.

Lady Gaga acudió a la premiere de “The Devil Wears Prada 2”. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

La artista apareció vestida en una elegante pieza de la casa de moda Saint Lauren tras ser anunciada por el director de la cinta, David Frankel. “Y por último, el secreto peor guardado del mundo del espectáculo: nuestra estrella invitada sorpresa, Lady Gaga”, se escucha decir al cineasta ante el aplauso del público.

Sin embargo, la producción decidió no dar a conocer más detalles sobre la magnitud de su participación. Otra de las personalidades cuya presencia causó furor entre los internautas fue Anna Wintour, exjefa de redacción de la revista Vogue.

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