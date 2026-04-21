Lady Gaga hace una aparición sorpresa en la premiere de “The Devil Wears Prada 2”

El Lincoln Center de Nueva York se iluminó con el paso de decenas de estrellas en la premiere mundial de “The Devil Wears Prada 2”. Además del furor que se generó con la llegada del elenco original, liderado por Meryl Streep y Anne Hathaway, la velada del 20 de abril regaló varias sorpresas al público, siendo una de ellas la participación especial de Lady Gaga.

A través de redes sociales, la atención de chicos y grandes se centró en el David Geffen Hall del complejo cultural Lincoln Center gracias al desfile de personalidades como Emily Blunt, Stanley Tucci y Kenneth Branagh.

Sin embargo, la emoción se multiplicó al confirmarse que cantante ganadora del Grammy Laday Gaga no solo forma parte de la banda sonora de la cinta, sino que también cuenta con un divertido cameo en pantalla.

Lady Gaga acudió a la premiere de “The Devil Wears Prada 2”. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Vestida en una elegante pieza de la casa de moda Saint Lauren, la cantante y actriz apareció frente a la audiencia tras ser anunciada por el director de la cinta, David Frankel. “Y por último, el secreto peor guardado del mundo del espectáculo: nuestra estrella invitada sorpresa, Lady Gaga”, se escucha decir al cineasta ante el aplauso del público.

Pese a que la producción decidió no dar a conocer más detalles sobre la magnitud de su participación, hizo hincapié en que el rol de Lady Gaga en este proyecto no se limitó al ámbito musical.

Recordemos que la artista de 40 años lanzó la canción “Runway” en colaboración con la rapera Doechii. Dicha pieza musical se consolidó como tema principal de la banda sonora para la película “The Devil Wears Prada 2” y tiene programado su lanzamiento para el próximo 1 de mayo.

Lady Gaga acudió a la premiere de “The Devil Wears Prada 2”. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Otra de las personalidades cuya presencia causó furor entre los internautas fue Anna Wintour, exjefa de redacción de la revista Vogue. Para la ocasión, la empresaria lució un vestido a rayas que data de la colección Primavera-Verano 2016 de Prada, pieza perteneciente a su propia colección.

Además de Wintour y las estrellas previamente mencionadas, dentro de la lista de asistentes al evento destacaron: Coco Rocha, Ashley Graham, Barbara Palvin, su esposo Dylan Sprouse, Heidi Klum, Madelaine Petsch, Sofia Carson y Winnie Harlow, por mencionar algunos.

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