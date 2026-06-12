México vs. Sudáfrica es el partido de Mundial más visto en español en la historia

El Mundial de 2026 apenas comenzó y ya dejó una marca inédita tanto dentro como fuera de la cancha. El partido inaugural entre México y Sudáfrica se convirtió en el encuentro de Copa del Mundo con mayor audiencia en español de todos los tiempos, al reunir una entrega total de audiencia de 12,1 millones de espectadores entre Telemundo, Peacock y las plataformas de streaming de Telemundo.

La cifra también estableció otros registros históricos para la transmisión del torneo. El encuentro pasó a ser el juego inaugural de un Mundial más visto sin importar el idioma, además del partido de fase de grupos con mayor audiencia que no involucró a la selección de Estados Unidos.

A nivel digital, se posicionó como el duelo de México más reproducido por streaming y como el encuentro de fase de grupos con mayor consumo en español.

Mientras la audiencia rompía récords, la selección mexicana respondió en el campo con una actuación que también terminó con una espera histórica.

México rompe una larga racha en los estrenos mundialistas

El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica y consiguió por primera vez una victoria en un partido inaugural de Copa del Mundo. Hasta este torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el combinado mexicano acumulaba cinco derrotas y dos empates en debuts mundialistas.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto local tomó el control del balón y sostuvo una propuesta ofensiva que rápidamente generó oportunidades. Apenas en el minuto cinco, Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de zurda que fue contenido por el arquero Ronwen Williams.

La presión continuó y encontró recompensa poco después. En el minuto nueve, un error en la salida entre Williams y Sphephelo Sithole permitió la recuperación del balón por parte de México. El pase posterior encontró a Julián Quiñones, quien definió con un disparo cruzado para colocar el 1-0.

La superioridad mexicana se mantuvo durante buena parte del primer tiempo. Jiménez volvió a exigir al arquero sudafricano en el minuto 42 y, segundos después, Quiñones estrelló un disparo en el poste.

La segunda mitad terminó de inclinar el desarrollo del juego. Sudáfrica perdió a Sithole por expulsión en el minuto 49 tras cortar una acción clara de gol y quedó condicionado durante el resto del encuentro.

El segundo tanto llegó en el minuto 67. Jiménez conectó de cabeza y selló un gol que llegó más de cinco años después de haber retomado su carrera tras una cirugía de cráneo.

El cierre dejó otro golpe para el conjunto africano con la expulsión de Themba Zwane al minuto 84. Ya sobre el final, México también terminó con diez jugadores tras la tarjeta roja mostrada a César Montes.

Con el triunfo, México iniciará su siguiente desafío del Mundial el próximo miércoles frente a Corea del Sur en Guadalajara, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse ante República Checa en Atlanta.

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