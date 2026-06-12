Canadá dejó puntos en su debut en el Mundial de 2026

El Estadio de Toronto abrió de forma oficial el Grupo B. Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron por primera vez en la historia. Jovo Lukić y Cyle Larin fueron los autores de los goles del partido. Canadá sigue sin poder ganar su primer juego en un Mundial de fútbol.

Once inicial de Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

Once inicial de Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Ivan Bašić, Benjamin Tahirović, Amar Memić; Jovo Lukić y Ermedin Demirović.

En los primeros minutos del encuentro hubo poco manejo del balón. Canadienses y bosnios omitían la mitad de la cancha y lanzaban balones largos para que los delanteros lucharan con la defensa rival. Ambas selecciones renunciaron a arriesgar con sus salidas.

A medida que fueron avanzando los minutos, Canadá se fue asentando en el partido. El conjunto de Jesse Marsh aprovechó los avances por las bandas con Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan y Liam Millar. Los canadienses buscaron centros con regularidad y muchos de ellos complicaron a los centrales bosnios.

An important save from Bosnian goalkeeper Vasilj ?? pic.twitter.com/iHYXzaERRB — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Sin embargo, Bosnia y Herzegovina hizo gala de sus recursos. El conjunto europeo aprovechó su estatura y, con dos cabezazos dentro del área, marcó el primer gol del partido. El capitán Sead Kolašinac asistió a Jovo Lukić dentro del área que solo tuvo que empujar el balón. La talla y las jugadas a balón parado le dieron el primer gol a Bosnia en este Mundial.

Bosnian Jovo Luki? scores his first international goal and what a time to do it in the FIFA World Cup ?? pic.twitter.com/pC9andHC4l — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

La definición fue el pecado más grande de Canadá en el primer tiempo. El conjunto de Concacaf, por habilidades individuales, lograron ubicarse en posiciones favorables para un remate al arco. Pero en varias ocasiones desperdiciaron las oportunidades. Una de las más claras la tuvo Tani Oluwaseyi.

En los minutos finales Bosnia y Herzegovina hizo el juego mucho más espeso. El conjunto europeo cortó constantemente las ofensivas canadienses. Los bosnios cometieron el doble de faltas de sus rivales (8) y durmieron los avances locales.

Segundo tiempo

Tal y como sucedió en el primer tiempo, los balones largos reinaron en los primeros minutos. Canadá, por las necesidades del encuentro, salió al campo con mucha más intensidad y una presión mucho mas alta. Esto complicó a Bosnia y Herzegovina en los minutos iniciales del complemento.

This cruyff turn by Oluwaseyi was clean pic.twitter.com/x3sRB5RuqZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Scary collision on this play pic.twitter.com/Sk7VugzR3Z — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026 Esta jugada sale del análisis por haber sido invalidada por fuera de juego. Sin embargo, es un ejemplo de los envíos largos que propuso la selección canadiense.

Pero Canadá también construyó buena jugadas. Mientras tejía un nuevo avance al borde del área, un balón filtrado para Richie Laryea generó mucho peligro sobre el arco del conjunto de Bosnia y Herzegovina. Cuándo ya estaba superado el guardameta Nikola Vasilj, apareció un despeje salvador de Sead Kolašinac. El exjugador del Arsenal aportó un gol en el partido y evitó otro de sus rivales. Tarde redonda para el capitán.

How on earth has he kept this one out of the net ? pic.twitter.com/A9IZemYevs — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Jesse Marsch comenzó a mover el banquillo en el minuto 60. El seleccionador de Canadá hizo tres cambios ofensivos intentando buscar el empate. Pero Marsch hizo sustituciones por posición. Ingresaron Jacob Shaffelburg, Promise David y Ali Ahmed.

Canadá insistió mucho más con sus desbordes. La inclusión de Jacob Shaffelburg llamaba a este juego. A pesar del poder aéreo de Bosnia y Herzegovina, el conjunto de Concacaf buscó centros con mucha frecuencia que incomodaron la defensa de la selección europea.

Cyle Larin ingresó al minuto 75. El delantero del Feyenoord propuso algo distinto para Canadá en el final del encuentro. El conjunto canadiense comenzó a jugar por dentro porque tenía a un ariete al que le podía pasar el balón. Al minuto 78 del encuentro, Larin recibió un balón de espaldas al arco, giró y marcó el empate del encuentro.

CANADA FINDS THE EQUALIZER AND TORONTO IS ROCKING! ??



Cyle Larin levels the score pic.twitter.com/S3kPF66fEy — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Canadá siguió buscando el partido, pero Bosnia y Herzegovina iba renunciando cada vez más al ataque. El conjunto europeo firmó el empate en su debut en esta Copa del Mundo. Jesse Marsch y sus dirigidos tuvieron que conformarse con la igualdad.

Canada and Bosnia and Herzegovina secure 1 point apiece in Toronto pic.twitter.com/9wmRzEuv0T — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

De esta forma, se le sigue haciendo a un lado la primera victoria a Canadá en una Copa del Mundo. En el Mundial de 1986, los canadienses perdieron sus tres partidos. Esto mismo sucedió en Qatar 2022. En la edición de 2026, el conjunto de Concacaf al menos consiguió su primer punto en un Mundial.

Datos detallados del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina

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