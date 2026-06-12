México obtuvo una victoria histórica y los memes reseñaron el inicio del Mundial
La selección mexicana venció 2-0 a Sudáfrica. Repasa los mejores memes de la victoria de El Tri en la Copa del Mundo
La selección mexicana inició con el pie derecho el Mundial de 2026. El triunfo derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Los memes restaron con humor los detalles de la inauguración de la Copa del Mundo de 2026.
Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México obtuvo una victoria histórica en el inicio de este Mundial. Junto a Corea del Sur, El Tri se pone en lo más alto del Grupo A.
Esta fue la primera victoria mexicana en un partido inaugural. El Tri ya había disputado otros 7 duelos bajo un contexto similar y nunca había podido obtener el triunfo.
En el Mundial de Uruguay 1930 cayeron 4-1 ante Francia, en Brasil 1950 perdieron con los locales 4-0, en Suiza 1954 cayeron de nuevo con la Canarinha 5-0, en Suecia 1958 perdieron ante los anfitriones 3-0, en Chile 1962 volvieron a caer con Brasil 2-0, en México 1970 empataron 0-0 con la Unión Soviética y en Sudáfrica 2010 igualaron 1-1 con el conjunto africano.
En este partido también tuvo la particularidad de tener la mayor cantidad de expulsados en un duelo inaugural de un Mundial. El partido que tenía este récord fue el primer juego del Mundial de Italia 1990. En el duelo entre Argentina y Camerún fueron expulsados André Kana-Biyik y Benjamin Massing.
En el 2026, nuevamente un país africano y un país latino fueron los responsables de instaurar una nueva marca. Las expulsiones de Sphephelo Sithole, Themba Zwane y César Montes se ubican en lo más alto de este récord negativo.
Los mejores memes del juego entre México y Sudáfrica
A través de las redes sociales los seguidores del partido reseñaron con humor las incidencias del duelo inaugural. Desde la ceremonia de apertura hasta los detalles del partido, los memes se hicieron sentir.
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