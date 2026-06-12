México obtuvo una victoria histórica y los memes reseñaron el inicio del Mundial

La selección mexicana inició con el pie derecho el Mundial de 2026. El triunfo derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Los memes restaron con humor los detalles de la inauguración de la Copa del Mundo de 2026.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México obtuvo una victoria histórica en el inicio de este Mundial. Junto a Corea del Sur, El Tri se pone en lo más alto del Grupo A.

Esta fue la primera victoria mexicana en un partido inaugural. El Tri ya había disputado otros 7 duelos bajo un contexto similar y nunca había podido obtener el triunfo.

En el Mundial de Uruguay 1930 cayeron 4-1 ante Francia, en Brasil 1950 perdieron con los locales 4-0, en Suiza 1954 cayeron de nuevo con la Canarinha 5-0, en Suecia 1958 perdieron ante los anfitriones 3-0, en Chile 1962 volvieron a caer con Brasil 2-0, en México 1970 empataron 0-0 con la Unión Soviética y en Sudáfrica 2010 igualaron 1-1 con el conjunto africano.

En este partido también tuvo la particularidad de tener la mayor cantidad de expulsados en un duelo inaugural de un Mundial. El partido que tenía este récord fue el primer juego del Mundial de Italia 1990. En el duelo entre Argentina y Camerún fueron expulsados André Kana-Biyik y Benjamin Massing.

En el 2026, nuevamente un país africano y un país latino fueron los responsables de instaurar una nueva marca. Las expulsiones de Sphephelo Sithole, Themba Zwane y César Montes se ubican en lo más alto de este récord negativo.

Los mejores memes del juego entre México y Sudáfrica

A través de las redes sociales los seguidores del partido reseñaron con humor las incidencias del duelo inaugural. Desde la ceremonia de apertura hasta los detalles del partido, los memes se hicieron sentir.

Con ustedes, el primer meme del Mundial 2026 https://t.co/syoDV2qzsi — Pregunta seria (@kamikasgris) June 11, 2026

Todo el mundo viendo el partido inaugural del Mundial 2026: ?? México vs Sudáfrica ?? pic.twitter.com/vblF7goXYh — Borrachito ? (@borrachito) June 11, 2026

Papa como fue el primer partido del Mundial 2026:pic.twitter.com/alOJV3wBKz — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 11, 2026

Mexico vs South Africa referee ?pic.twitter.com/vlFdPODqCX — World Cup 2026 (@WorldCupMedia) June 11, 2026

Así estuvieron Shakira y su acompañante en la presentación del mundial de fútbol 2026.? pic.twitter.com/5HfD5m2JN2 — José ASB???????????????? (@josucre) June 12, 2026

Resumen de la primera fecha del #mundialdefútbol 2026 ??



1.- Habemus el primer meme del mundial.

2.- Sudáfrica es literalmente un equipo amateur.

3.- El defensa de Rep. Checa si llegaba a sacarla si quería.

4.- Le seguiré diciendo República Checa a Chequia.

5.- Shakira si es? pic.twitter.com/hreAx0sJNl — Juan Pablo Meneses Gómez (@MenesesJuan) June 12, 2026

Son el primer meme del Mundial 2026.

????? pic.twitter.com/cO6UbzxuVm — Villa (@viilla_) June 11, 2026

Only you ? — AFCHive (@ArsenalgirlO2) June 11, 2026

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