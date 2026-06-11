México inicia el Mundial de 2026 con el pie derecho al vencer a Sudáfrica

México y Sudáfrica se enfrentaron en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México), en el duelo inaugural del Mundial de 2026. El Tri inició con el pie derecho el Grupo A al vencer 2-0 al conjunto africano con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Esta es la primera victoria de México en un duelo inaugural.

Once inicial de México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Once inicial de Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Jayden Adams, Yaya Sithole; Lyle Foster y Iqraam Rayners.

Solo bastaron cuatro minutos del primer tiempo para que Raúl Jiménez tuviera la primera ocasión de México. El exdelantero del Fulham realizó un gran remate de zurda al borde del área tras un centro de Israel Reyes. Pero el remate fue bien detenido por Ronwen Williams.

First big chance of the 2026 FIFA World Cup for Mexico and it's saved by Ronwen Williams ? pic.twitter.com/bLRXuHVjk2 — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Al minuto ocho de partido llegó el primer gol del Mundial de 2026. Una presión alta de la selección mexicana hizo que Sphephelo Sithole perdiera el balón al borde del área. Esta recuperación fue aprovechada por Julián Quiñones que, con un gran remate de pierna derecha, marcó el 1-0 del partido.

MEXICO'S MOMENT ??



More angles of Quiñones' opening goal of the FIFA World Cup pic.twitter.com/nfcy5zMlHu — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Julián Quiñones en la celebración del primer gol mexicano en la Copa del Mundo de 2026. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

La primera tarjeta amarilla del Mundial se produjo al minuto 16. En un intento de salida de Álvaro Fidalgo, Teboho Mokoena fue engañado por el recorte hacia afuera del mediocampista de El Tri. Mokoena se ganó la primera tarjeta de la Copa del Mundo.

Julián Quiñones mostró mucha movilidad en el primer cuarto de hora del partido. El delantero del fútbol árabe se intercambió en varias ocasiones con Raúl Jiménez para atacar por dentro.

The first mandatory hydration break at the FIFA World Cup pic.twitter.com/yYS1ENwBtx — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Tras el primer tiempo de hidratación, el conjunto de Javier Aguirre no había permitido ningún remate sobre el arco de Raúl Rangel. El trabajo defensivo del conjunto azteca fue muy serio. En ataque, Quiñones fue el más incisivo.

Pese a algún cabezazo aislado de Sudáfrica, México generó mucho mas peligro por los costados, principalmente por la banda de Israel Reyes. A dos minutos de finalizar el primer tiempo, Brian Gutiérrez recibió un centro desde la derecha. Como si se tratase de un ariete, el futbolista de las Chivas pivoteó el balón a Julián Quiñones que venía de frente a la jugada. El futbolista del Al Qadsiah remató un balón que se estrelló en el palo izquierdo del arquero.

Ref cam view of yet another Mexico scoring chance in the first half! pic.twitter.com/htjExtWoPo — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Aunque el resultado es corto, México dominó por completo en la primera mitad. Marcar el primer gol le quitó presión al conjunto de Javier Aguirre. Israel Reyes, Brian Gutiérrez, Jesús Gallardo y Julián Quiñones fueron los jugadores con valoraciones más altas de la primera mitad.

El plan de Javier Aguirre salió a la perfección en el primer tiempo. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Segundo tiempo

Al igual que sucedió en la primera mitad, México inició el segundo tiempo con una presión alta. Esto complicó por completo a la selección de Sudáfrica. En pocos segundos del complemento, México estuvo cerca de marcar el 2-0 en el marcador. Todo parecía indicar que si El Tri se lo proponía, marcaba el gol de la tranquilidad.

México intentó otras vías para atacar a la nerviosa defensa sudafricana. Al minuto 50 de partido, El Tri buscó pases largos a las espaldas de los centrales. En uno de los envíos largos, Brian Gutiérrez se iba mano a mano con el arquero africano. Sin embargo, en un cierre un poco torpe de Sphephelo Sithole, Gutiérrez fue derribado y Sithole recibió una tarjeta roja.

South Africa is shown a red card and is down to 10 men! ? pic.twitter.com/HnPqExqTRq — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Gutiérrez derribado por Sphephelo Sithole, último hombre de la defensa sudafricana.

Crédito: Ricardo Mazalan | AP

En 65 minutos, con el resultado a favor y superioridad numérica sobre el campo, México no terminaba de ser profundo en ataque. Es por esto que Javier Aguirre decidió mover el banquillo. Luis Chávez y Gilberto Mora ingresaron al partido para darle una mayor proyección ofensiva en el mediocampo.

17-year-old Gilberto Mora subs on for Mexico ??



Mora is the youngest player at the 2026 FIFA World Cup pic.twitter.com/ChYI53Rp7e — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Solo tuvo que pasar un minuto y medio para que México marcara el segundo gol del partido. Un centro desde la derecha de Roberto Alvarado fue muy bien leído por Raúl Jiménez. Sin oposición el mexicano remató de cabeza y anotó el primer gol de su carrera en una Copa del Mundo.

RAUL JIMÉNEZ FIRST-EVER FIFA WORLD CUP GOAL! ?? pic.twitter.com/Kit2ENm24M — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Raúl Jiménez marcó su primer gol en una Copa del Mundo. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Raúl Jiménez se quitó muchos pesos de encima con este gol. En primer lugar, el delantero mexicano marcó por primera vez en una Copa del Mundo; Raúl es uno de los delanteros que sin mucho ruido ha logrado mantenerse en la órbita de la selección azteca; gol dedicado al cielo por el reciente fallecimiento de su padre.

Gol y dedicatoria especial para Raúl Jiménez. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

LOOK WHAT IT MEANS TO RAUL JIMÉNEZ ?? pic.twitter.com/9NPJZdBjjw — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Con una ventaja más amplia en el marcador, Javier Aguirre comenzó a hacer varios cambios con la intención de refrescar el once dentro del campo e incluso para que muchos futbolistas del banquillo se sacaran la presión del debut en este Mundial. Ingresaron Edson Álvarez, Alexis Vega y Armando González.

Alexis Vega ingresó en el segundo tiempo. Su segunda participación en un Mundial. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

Al minuto 81 del partido, el principal Wilton Sampaio fue a revisar una jugada de agresión. El árbitro brasileño determinó que Themba Zwane le lanzó un manotazo al mexicano Roberto Alvarado. Sudáfrica se quedó con 9 futbolistas a 10 minutos del final.

South Africa is down to 9 players after a second red card ? pic.twitter.com/uS87sjfQlI — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

A pesar de que Sudáfrica solo había recibido dos goles en el partido inaugural, el daño del conjunto sudafricano tendrá consecuencias en todo el campeonato. El conjunto de Hugo Broos no contará con Themba Zwane y Sphephelo Sithole para lo que resta de la fase de grupos.

Ya en el tiempo agregado, César Montes cometió un error en defensa. Con el duelo ya liquidado y con un ataque poco peligroso que se inclinaba sobre el costado derecho, el defensor mexicano cruzó con exceso de violencia a Khuliso Mudau. Además, Montes era último hombre. Wilton Sampaio le sacó la tarjeta roja al “Cachorro”.

César Montes is sent off ?



This is the first time 3 players have been shown a red card in a FIFA World Cup opening match pic.twitter.com/GCC20sv3gz — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Esta expulsión es el gran asterisco de la actuación mexicana en este primer partido. Javier Aguirre pierde a uno de sus centrales titulares para los próximos partidos. Esta es una desconexión que beneficia a los siguientes rivales del conjunto azteca.

La selección de México inició con el pie derecho el Mundial de 2026. Estos primeros puntos de El Tri dejan buenas sensaciones desde lo colectivo. A pesar de que el partido se desvirtuó con las expulsiones, con todos los hombres en cancha no hubo peligro en la propuesta sudafricana.

Este fue un buen primer termómetro para Javier Aguirre y sus dirigidos. Iniciar una Copa del Mundo no es sencillo. El Tri manejó la presión y da un gran paso para avanzar de la fase de grupos.

Datos detallados del duelo entre México y Sudáfrica

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