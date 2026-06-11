Son Heung-min no cree que el Mundial de 2026 sea su despedida

Son Heung-min es el gran líder de la selección de Corea del Sur. El delantero de Los Ángeles FC conoce el ambiente que se vivirá en los Estadios del Mundial por sus recientes participaciones en el fútbol de Concacaf. Son no está seguro que esta sea su última Copa del Mundo.

Corea del Sur tiene la ventaja de que su gran figura conoce el fútbol de Concacaf, el ambiente y los estadio a los que asistirá. Son Heung-min ha sido un jugador que se ha ganado el cariño de los seguidores de Los Ángeles FC.

El exdelantero del Tottenham siente agradecimiento por el apoyo que ha tenido desde que llegó al fútbol estadounidense. Son Heung-min juega esta Copa del Mundo con 33 años, pero ese niega a afirmar que será la última de su carrera.

“Ahora juego en LAFC y hay muchos mexicanos y siento la pasión, he aprendido mucho de ellos, me mandan su cariño y estoy agradecido. No creo haber hecho lo suficiente para ganarme ese apodo (Sonaldo). Nunca he dicho que esta será mi última copa, ustedes son libres de decir lo que quieran, pero eso lo tengo que decir yo”, dijo el delantero surcoreano.

?? Son Heung-Min agradece el cariño mexicano, sin embargo considera que “Sonaldo” aún le queda grande.



“Todavía me da un poco de vergüenza escuchar ese apodo”. #Mundial2026 pic.twitter.com/T6pCe8S7x6 — PressPort (@PressPortmx) June 11, 2026

Buenas impresiones en el Mundial

Son Heung-min ha jugado tres Mundiales. La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá es la cuarta en su carrera. A pesar de que ya ha vivido esta experiencia, Son reconoció que nada es comparable con vivir el momento.

“No puedo expresarlo en una palabra, es el escenario de los sueños y tanto si es la primera o sexta copa del Mundo, la mentalidad es la misma”, indicó el futbolista de la MLS.

¡EL LÍDER E ÍDOLO DE COREA DEL SUR! ??



Todos los jugadores al ritmo de Heung-Min Song en el entrenamiento previo al debut en la Copa del Mundo ? pic.twitter.com/F2NCCP2mXU — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 10, 2026

El conjunto asiático buscará superar sus números del Mundial de Qatar 2022. En la anterior Copa del Mundo, Corea del Sur cayó con octavos de final contra la selección de Brasil. Son Heung-min mira a su alrededor y confía en sus compañeros.

“Tenemos más experiencia y hay algunos cambios, pero la mentalidad es la misma. El ambiente ha sido positivo desde el principio y cuando veo a mis compañeros, se han esforzado enormemente por el equipo de Corea, estamos muy preparados”, sentenció.

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