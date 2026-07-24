LeBron James defenderá los colores de Philadelphia 76ers en la nueva temporada de la NBA

Lebron James deja atrás su etapa Los Ángeles Lakers. En la temporada 2026-2027, con 41 años, veremos a “King James” con otra camiseta. La estrella de la NBA se muda a la Conferencia Este para reforzar a Philadelphia 76ers.

El propio jugador confirmó su cambio a través de las redes sociales. LeBron James reconoció que su intención era dejar el tabloncillo tras la última temporada. Pero seguirá activo en el mejor baloncesto del mundo.

“Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidir realmente, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último juego. Fui honesto en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego”, inició LeBron.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

“King James” argumentó que su cambio de equipo no se sustenta en oportunidades económicas. LeBron James mantiene intacto su ADN competitivo e irá u una institución en la que intentará alzar el campeonato.

“No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este momento? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero moler. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentirme ganar otro campeonato”, explicó.

Lebron James se suma a una institución que ha realizado importantes movimientos antes del inicio de la temporada. Ahora los Philadelphia 76ers contarán con un núcleo de jugadores compuesto por Tyrese Maxey, Joel Embiid, Jaylen Brown, LeBron James y VJ Edgecombe.

Los reportes de Shams Charania, de ESPN, detallan que LeBron James habría llegado a un acuerdo con Philadelphia 76ers a cambio de $8 millones de dólares. “King James” estaría en el equipo por dos temporadas.

Breaking: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, his agent Rich Paul told @ShamsCharania. pic.twitter.com/MT9OQfgd2T — ESPN (@espn) July 24, 2026

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