Giannis Antetokounmpo y Pat Riley, ilusionados con la posibilidad de sumar a LeBron James a Miami

La llegada de Giannis Antetokounmpo a Miami no solo elevó las expectativas del Heat para la próxima temporada de la NBA, sino que también reavivó la posibilidad de reunir otra vez a LeBron James con la franquicia. Mientras el futuro del veterano sigue sin definirse, tanto el presidente del equipo, Pat Riley, como la nueva estrella de la organización reconocieron que recibirían con entusiasmo al máximo anotador histórico de la liga.

Durante la presentación oficial de Antetokounmpo, Riley admitió que el Heat mantiene comunicación con Rich Paul, representante de James, aunque dejó claro que la organización espera la decisión del jugador, al igual que el resto de los equipos interesados.

“No lo sé, seré sincero contigo”, dijo Riley al ser consultado sobre un posible regreso de LeBron. “Obviamente hemos conversado con Rich y las charlas fueron muy buenas. Así que, si eso sucede y él quiere venir al ‘305’, aquí tenemos campo de golf. El clima es agradable. Y no hay impuestos estatales. Así que eso es un poco mejor que en California”.

El directivo también hizo referencia a un video que circuló recientemente en redes sociales, en el que un aficionado le pidió al entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, fichar a LeBron James. Según Riley, la franquicia de San Francisco también figura entre las interesadas en el jugador, cuyo destino continúa siendo una incógnita.

Pat Riley on the #Heat being in the LeBron James sweepstakes:



“I don't know?.To be transparent about it, we've had discussions over a week ago, maybe a week before that about it, but right now I think we're like everybody else, we're just waiting to see what he does?” pic.twitter.com/f7Dn5n4Coe — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) July 16, 2026

Antetokounmpo llega con ambición y sueña con compartir equipo con LeBron

Antetokounmpo aseguró que no ha conversado con James sobre sus planes, aunque reconoció que la posibilidad de jugar junto a él sería especial.

“Si se diera el escenario para que eso ocurriera, estaría muy, muy emocionado”, afirmó el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA. “Es uno de los mejores jugadores que jamás haya practicado este deporte, si no el mejor. Podría aprender muchísimo de él. Obviamente, aporta una gran experiencia de campeonato al equipo desde el primer día. Creo que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la actualidad, si no está entre los 25 mejores [a sus 41 años]. No se ven señales de que esté bajando el ritmo en absoluto. Se vio en los playoffs lo efectivo y bueno que fue para los Lakers”.

El ala-pívot agregó que solo LeBron y su familia conocen cuál será el siguiente paso de su carrera.

“Pero estoy igual que todos los demás: no tenemos toda la información. Toda la información está en manos de LeBron James y de su familia, y él tomará la mejor decisión para sí mismo. La historia ha demostrado que siempre ha tomado buenas decisiones para su carrera. Y espero que, si considera que los Miami Heat son una buena opción, decida venir aquí; me encantaría que estuviera con nosotros”.

Mientras el posible fichaje sigue siendo objeto de especulación, Antetokounmpo fue presentado oficialmente como la nueva figura de Miami tras concretarse el traspaso desde Milwaukee. Durante su recorrido por el Kaseya Center, explicó que la historia ganadora de la franquicia fortaleció aún más su deseo de conquistar otro campeonato.

“Está como al millón por ciento ahora mismo”, expresó. “Caminas por los pasillos, ves la historia y observas a los jugadores que han formado parte de esta organización y todo lo que han logrado. Quiero hacer que todos los movimientos que ellos realizaron valgan la pena”.

El griego, campeón de la NBA en 2021, aseguró que llega motivado por la presión que implica vestir la camiseta del Heat.

“Es un lugar que, a mi parecer, conlleva presión, y yo me crezco bajo presión. Saca lo mejor de mí. Me entusiasma estar bajo las órdenes de [Erik Spoelstra]. Me ilusiona estar en esta ciudad. Entiendo que los aficionados son muy apasionados, pero ahora mismo, tengo hambre de ganar. Quiero ganar y haré lo que haga falta para conseguirlo”.

Riley calificó la incorporación de Antetokounmpo como un momento comparable con la llegada de otras grandes figuras de la historia del Heat, entre ellas LeBron James, Dwyane Wade, Shaquille O’Neal, Chris Bosh y Jimmy Butler. El dirigente explicó que la franquicia acumuló selecciones de draft y jóvenes talentos durante años para concretar una operación de esa magnitud.

Ahora, con Antetokounmpo y Bam Adebayo como pilares del proyecto, Miami espera conocer la decisión de LeBron James para saber si el equipo podrá sumar otra pieza estelar en busca de un nuevo campeonato.

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