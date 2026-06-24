Draft NBA: Lakers eligen al español Sergio de Larrea español en el pick 25

Sergio De Larrea, una de las grandes promesas de Valencia Basket, fue seleccionado en la primera ronda del Draft NBA 2026 por Los Angeles Lakers, aunque minutos después sus derechos fueron enviados a los New York Knicks, actuales campeones de la NBA.

El base español se convirtió así en uno de los nombres propios de la noche en Brooklyn, donde se celebró el evento más importante para las futuras estrellas del baloncesto mundial.

Los Lakers apostaron por De Larrea en el pick 25

Mientras permanecía concentrado en Barcelona para disputar la final de la Liga ACB, Sergio De Larrea escuchó cómo el comisionado Adam Silver pronunciaba su nombre como la selección número 25 del Draft.

La elección llegó de la mano de los Lakers; sin embargo, el movimiento incluyó un traspaso inmediato que envió sus derechos deportivos a los New York Knicks.

With the 25th pick of the NBA Draft the @Lakers select Sergio de Larrea!



The 2026 NBA Draft is LIVE on ABC & ESPN. pic.twitter.com/VtDi8gaWLh — NBA (@NBA) June 24, 2026

Un talento formado en Valencia Basket

La elección de De Larrea supone un nuevo reconocimiento al trabajo formativo de Valencia Basket y de L’Alqueria del Basket, considerada una de las academias más importantes del baloncesto europeo.

El base se convirtió en el segundo canterano del club valenciano en ser elegido en la primera ronda de un Draft NBA, después de que Víctor Claver fuera seleccionado con el número 22 en 2009.

Los Knicks aparecen como destino inesperado

Aunque la imagen inicial vinculó a De Larrea con los Lakers, el movimiento terminó beneficiando a unos Knicks que llegan como vigentes campeones.

La franquicia neoyorquina suma así los derechos de uno de los proyectos europeos más interesantes de su generación, en una plantilla que ya cuenta con figuras consolidadas y aspiraciones de seguir compitiendo por el título.

SELECCIÓN #25 ? New York Knicks

Sergio De Larrea, Valencia (PG, 20) ??



DLQS: Base español con visión de juego sólida y tiro confiable en el catch-and-shoot. Se verá si su velocidad y su capacidad de crear desde el drible alcanzan el nivel necesario.pic.twitter.com/AW0BMOGXGv — Ritmo NBA (@RitmoNba) June 24, 2026

Precisamente esa profundidad de plantilla podría convertirse en un factor determinante para decidir el siguiente paso del jugador español.

El futuro de Sergio De Larrea sigue abierto

Uno de los principales debates tras el Draft pasa por conocer cuándo se producirá el desembarco de De Larrea en la NBA.

El base todavía tiene margen para continuar su progresión en Europa y seguir acumulando minutos de calidad en la élite del baloncesto español.

Además, el contexto competitivo de los Knicks podría llevar a ambas partes a valorar una etapa adicional de formación antes de incorporarse definitivamente a la liga estadounidense.

La presencia española también tuvo otro gran protagonista en el Draft. Aday Mara fue seleccionado por los Oklahoma City Thunder con el número 12, consolidándose como una de las elecciones más altas para un jugador español en los últimos años.

Aday Mara is selected 12th overall by the @okcthunder in the 2026 NBA Draft!



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