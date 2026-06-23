Miami Heat rompe el mercado NBA con Giannis Antetokounmpo: Jaquez includo en el intercambio

La NBA vivió este lunes uno de los movimientos más impactantes de los últimos años. Miami Heat alcanzó un acuerdo con Milwaukee Bucks para incorporar al griego Giannis Antetokounmpo, dos veces Jugador Más Valioso de la liga y una de las figuras más dominantes del baloncesto contemporáneo, en una operación que redefine el panorama competitivo de cara a la próxima temporada.

El acuerdo incluye también la llegada de Bobby Portis a Miami y pone fin a semanas de especulaciones sobre el futuo del jugador europeo.

A cambio, Milwaukee recibirá un paquete compuesto por Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis y múltiples activos de draft. Según los términos divulgados, la franquicia de Wisconsin también obtendrá la selección número 13 del draft de este año, una opción de intercambio de primera ronda en 2030, selecciones de primera ronda en 2031 y 2033, además de una segunda ronda para ese mismo año.

La salida de Antetokounmpo se produce cuando encaraba la última temporada de su contrato con los Bucks y después de una campaña marcada por problemas físicos. A pesar de disputar poco más de la mitad del calendario, el griego mantuvo números de élite con promedios de 27,6 puntos, 9,9 rebotes y 5 asistencias por encuentro.

El contexto deportivo también alimentó el desenlace. Milwaukee quedó fuera de los playoffs por primera vez en una década y posteriormente cesó al entrenador Doc Rivers. En mayo, el copropietario Jimmy Haslam ya había abierto la puerta a distintos escenarios antes del draft.

“Creo que antes del draft es un momento natural, porque si Giannis juega en otro lugar vamos a obtener muchos activos. Hay que hacerlo bien”, declaró entonces.

Miami vuelve a apostar por una superestrella

La operación devuelve a Miami a un modelo que históricamente le ha dado resultados: buscar figuras capaces de transformar el rumbo competitivo de la franquicia.

En 2004 logró incorporar a Shaquille O’Neal y terminó conquistando el campeonato en 2006. Más tarde reunió a LeBron James y Chris Bosh junto a Dwyane Wade, una etapa que derivó en cuatro finales consecutivas y dos títulos.

Ahora, el objetivo es construir alrededor de Antetokounmpo.

El griego, de 31 años, acumula una carrera con promedio de 24,1 puntos y 9,9 rebotes por partido, además de diez temporadas consecutivas superando los 22,9 puntos de media. En tres de esas campañas incluso rebasó los 30 puntos por encuentro.

Su currículum incluye un campeonato NBA con Milwaukee en 2021, un premio MVP de Finales, diez selecciones al Juego de Estrellas, presencia constante entre los mejores quintetos de la liga y más de 21.500 puntos anotados en su trayectoria profesional.

La decisión también parece alineada con una búsqueda personal del jugador. Antes del inicio de la temporada 2025-26, Antetokounmpo reconoció que comenzó a pensar más en el legado que quiere dejar y en la importancia de sumar más campeonatos.

“Cada jugador de baloncesto, cada atleta, empieza una carrera con esa búsqueda de qué quiere conseguir y por qué quiere ser recordado. Y creo que en este punto he conseguido todo lo que me propuse”, dijo entonces.

Curiosamente, esas declaraciones fueron pronunciadas en Miami. Ahora, esa ciudad será su nuevo hogar.

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