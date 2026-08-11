China mete tres marcas en el top 10 mundial de fabricantes

El mapa de la industria automotriz está cambiando más rápido de lo que muchos esperaban.

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Ya no basta con mirar a Toyota, Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz para entender quién está ganando espacio en el mercado global. Los fabricantes chinos están entrando en esa conversación con una fuerza cada vez mayor.

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Los datos correspondientes al primer semestre de 2026 dejan una fotografía especialmente llamativa. BYD, Geely y Chery consiguieron colocarse entre los 10 fabricantes con mayor cuota mundial, una posición que confirma que las marcas chinas ya no dependen exclusivamente de las ventas dentro de su país.

BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

BYD pisa fuerte entre los grandes

BYD es la compañía que más alto aparece en la clasificación. Con una cuota mundial del 4.8%, alcanzó el sexto lugar y quedó por delante de Mercedes-Benz, con 2.3%, y BMW, con 2.4%. Tesla, por su parte, aparece en la posición 16 con una participación del 2.1%.

El resultado de BYD tiene mucho que ver con una estrategia que combina coches eléctricos, híbridos enchufables y una fuerte capacidad para fabricar internamente componentes fundamentales. Las baterías son uno de los mejores ejemplos.

Por delante todavía están Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis y Renault-Nissan, pero la distancia comienza a ser un dato interesante. BYD sigue creciendo tanto en China como en otros mercados y su expansión internacional está ganando velocidad.

Geely Coolray. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

Geely y Chery también aceleran

El segundo fabricante chino mejor situado es Geely. El grupo alcanzó una cuota mundial del 4.6% y se instaló en el séptimo puesto. Su crecimiento no se limita a una sola marca, ya que bajo su estructura aparecen nombres como Zeekr y Lynk & Co, además de compañías conocidas en Europa como Volvo, Polestar y Lotus.

Chery completa el trío chino dentro de los 10 primeros. El grupo consiguió una cuota del 4.1% y ocupó la novena posición, impulsado en buena medida por su expansión fuera de China.

Marcas como OMODA y JAECOO han ayudado a llevar esa ofensiva a mercados de Europa, Oriente Medio y Latinoamérica, donde los fabricantes chinos están dejando de ser una presencia exótica para convertirse en rivales directos de las marcas tradicionales.

El Chery Liefeng. Crédito: Chery. Crédito: Cortesía

La lista china sigue creciendo

La presencia china no termina con estas tres compañías. SAIC Motors, propietaria de MG, aparece en el puesto 11 con una cuota del 3.7%, mientras Changan ocupa el puesto 17 con el 1.9%.

Más abajo también aparecen GWM, BAIC, Dongfeng, GAC y Xiaomi. La compañía tecnológica, que apenas comienza a hacerse un nombre en la industria automotriz, ya figura en el puesto 29 con una cuota del 0.4%.

El dato más importante quizá no esté en una posición concreta, sino en la tendencia. China está colocando cada vez más fabricantes en los primeros lugares del mercado mundial y lo está haciendo mientras amplía sus exportaciones y gana presencia en segmentos eléctricos e híbridos.

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