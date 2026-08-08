Policías disfrazados de arbustos multan a 74 conductores distraídos

Una escena poco común llamó la atención de los habitantes de Dunellen, Nueva Jersey. Lo que parecía parte de una broma o una grabación para redes sociales terminó siendo un operativo real de seguridad vial. Varios agentes de policía utilizaron trajes de camuflaje para ocultarse como arbustos y detectar a conductores que estaban manipulando sus teléfonos mientras manejaban.

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La estrategia, tan llamativa como inesperada, permitió que las autoridades identificaran a decenas de personas que cometían esta infracción al creer que no había vigilancia cerca. El resultado fue contundente, ya que en solo seis horas fueron entregadas 74 multas por el uso del celular al volante.

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El Departamento de Policía de Dunellen explicó que la idea era observar el comportamiento habitual de los conductores sin la presencia visible de una patrulla, evitando que algunos cambiaran su actitud únicamente al notar la presencia de los oficiales.

Un operativo camuflado para detectar distracciones

La intervención se llevó a cabo en el bloque 100 de North Washington Avenue, una zona con alto movimiento de vehículos, peatones y comercios dentro de la localidad. Allí, un agente equipado con un traje tipo ghillie permanecía oculto mientras vigilaba a quienes pasaban por el sector.

Cuando el oficial detectaba a un conductor utilizando el teléfono celular, otros policías ubicados más adelante realizaban la detención correspondiente y aplicaban la sanción establecida.

La operación incluso tuvo algunos detalles curiosos. Uno de los agentes participó con una camiseta que llevaba la frase “No soy policía”, intentando mantener la sorpresa hasta el momento de intervenir a los conductores.

Una estrategia que generó risas, pero tenía un objetivo serio

Aunque las imágenes del operativo rápidamente se volvieron virales y generaron comentarios de humor entre los usuarios de internet, la intención de la policía era llamar la atención sobre un problema que continúa creciendo en las carreteras.

El Departamento de Policía de Dunellen compartió una publicación en Facebook después de la jornada con un mensaje que resumía la particular estrategia: “¿Viste nuestro arbusto hoy? Si tu cabeza estaba enterrada en tu teléfono, probablemente no”.

Las autoridades aprovecharon la campaña para recordar que revisar una notificación, responder un mensaje o realizar una llamada puede esperar. En cambio, perder la concentración durante unos segundos mientras se conduce puede generar consecuencias graves.

La conducción distraída sigue siendo un problema en EE.UU.

Más allá del curioso método utilizado por los agentes, los resultados reflejan una preocupación constante para las autoridades de tránsito. Muchos conductores todavía recurren al teléfono mientras están al volante, especialmente cuando consideran que no hay vigilancia cercana.

Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), durante 2024 la conducción distraída estuvo relacionada con 315,167 personas lesionadas y 3,208 muertes en accidentes de tránsito en Estados Unidos.

Con este tipo de operativos, la policía busca demostrar que cualquier momento de distracción puede ser peligroso y que la seguridad vial depende de mantener la atención completamente puesta en el camino.

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