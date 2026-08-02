Marcha B o L en un auto automático: qué significan y cuándo usarlas

Si alguna vez ha mirado la palanca de un auto automático y se ha preguntado qué significan las letras B o L, no es el único. Estas posiciones no están pensadas para utilizarse todo el tiempo ni cumplen exactamente la misma función que la tradicional D.

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Su utilidad aparece sobre todo cuando el vehículo necesita más retención y control. Una bajada pronunciada, una carretera de montaña o incluso el transporte de una carga pesada pueden ser situaciones en las que estas funciones tengan bastante sentido.

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¿Qué hace la posición B?

La letra B suele asociarse con “Brake” y está diseñada para aumentar el freno motor. Al seleccionarla, el vehículo genera una mayor retención cuando se levanta el pie del acelerador, ayudando a reducir la velocidad sin depender continuamente del pedal de freno.

Esto resulta especialmente práctico en descensos largos. En lugar de mantener presionado el freno durante buena parte de la bajada, el conductor puede aprovechar la resistencia del sistema para mantener una velocidad más controlada.

Así también se reduce el trabajo de los frenos y el riesgo de que alcancen temperaturas demasiado elevadas después de un uso prolongado.

Interior del Lexus ES 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

¿Para qué sirve la posición L?

La L corresponde normalmente a “Low” y mantiene la transmisión en relaciones bajas. Esto permite disponer de una respuesta más fuerte y de mayor capacidad de retención, algo que puede resultar útil cuando el vehículo enfrenta una pendiente muy pronunciada.

También puede ser una opción interesante al transportar cargas pesadas o remolcar, ya que las marchas cortas ayudan a controlar mejor el conjunto en situaciones donde se necesita más fuerza.

La diferencia fundamental está en que B está más orientada a incrementar la retención, mientras que L busca mantener relaciones bajas para ofrecer mayor control y respuesta.

En los híbridos puede recuperar energía

La posición B tiene además una particularidad importante en muchos vehículos híbridos y eléctricos. En estos modelos, la mayor retención puede estar vinculada con el sistema de frenado regenerativo.

Interior del RUF 928R. Crédito: Gooding.co. Crédito: Cortesía

Cuando el vehículo desacelera, los motores eléctricos pueden funcionar como generadores y transformar parte de la energía cinética en electricidad que posteriormente se almacena en la batería.

Por eso, en una bajada, seleccionar B puede servir tanto para controlar la velocidad como para recuperar energía que, en un auto convencional, terminaría principalmente convertida en calor a través de los frenos.

No son marchas para usar todo el tiempo

Aunque B y L pueden ser muy útiles, no tiene demasiado sentido mantenerlas seleccionadas en una carretera plana o circulando normalmente a velocidades elevadas.

La retención adicional puede provocar una desaceleración mayor de la esperada y hacer que el vehículo no se comporte como lo haría en D. Además, cada fabricante puede programar estas posiciones de una manera diferente.

Por eso, lo más recomendable es consultar el manual del vehículo antes de utilizarlas por primera vez.

En cualquier caso, B y L no sustituyen completamente al pedal de freno. Son herramientas pensadas para ayudar a controlar el automóvil en circunstancias específicas y reducir el esfuerzo del sistema de frenado, especialmente en descensos prolongados, pendientes fuertes o cuando se transporta una carga considerable.

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