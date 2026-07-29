Ford lanza un Bronco rosa que nació de los paisajes de Utah

Un vehículo todoterreno pintado de rosa suena, a primera vista, como una contradicción. Pero Ford acaba de demostrar que el color puede ser tan parte de la aventura como el barro o las dunas.

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La marca presentó el Bronco Desert Rising Edition, un paquete de personalización que le da un giro completamente inesperado a su modelo más rudo con una paleta de tonos magenta que remite directamente a los paisajes más singulares del oeste estadounidense.

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La historia detrás de este acabado no salió de un tablero de dibujo cualquiera. La diseñadora principal del proyecto, Bhavna Mistry, se inspiró en un fenómeno natural que ocurre cada verano en el Gran Lago Salado de Utah, donde microorganismos capaces de sobrevivir en aguas extremadamente salinas tiñen partes del agua de un tono coral intenso, sobre todo en julio.

A eso se sumaron los colores rojizos y púrpuras que se ven al amanecer y al atardecer en las dunas Coral Pink, además del contraste que producen los cactus del desierto cuando florecen tras lluvias poco comunes, cubriendo de flores magenta un entorno normalmente dominado por tonos tierra.

Detalles pensados, no un vehículo completamente pintado

En lugar de cubrir toda la carrocería con el nuevo tono, Ford prefirió distribuirlo en puntos estratégicos para lograr un resultado elegante y no saturado.

El paquete incluye asientos de cuero Katzkin en magenta y negro, costuras decorativas a juego, manijas interiores con detalles de color y gráficos laterales inspirados en el desierto. También suma llantas Method de alto rendimiento con centros magenta, emblemas exclusivos, una insignia serializada de edición limitada en la consola central y luces auxiliares de conducción.

Los gráficos exteriores son opcionales, así que cada comprador puede elegir entre una apariencia más sobria o una totalmente llamativa.

Y aunque el diseño acapare las miradas, Ford insiste en que la capacidad todoterreno del Bronco no se toca. La Desert Rising Edition puede combinarse con el paquete Sasquatch, uno de los más solicitados por quienes exigen desempeño real fuera del asfalto.

Ford Bronco Desert Rising Edition. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El primero de una nueva familia de ediciones

Este lanzamiento no es un caso aislado. Se trata del punto de partida de la Serie Horizon, una nueva línea de paquetes exclusivos creada por Ford Custom Garage, la división de la marca dedicada a producir personalizaciones con respaldo total de fábrica. La iniciativa responde a una tendencia muy marcada en el mercado estadounidense, donde casi la mitad de los compradores buscan modificar su vehículo poco después de adquirirlo.

Cada paquete de esta serie es diseñado por ingenieros y especialistas de Ford, utilizando piezas originales y componentes Ford Performance que no comprometen la garantía, siempre que la instalación la realice un concesionario Ford o un técnico certificado por ASE. Esa es una diferencia clave frente a las modificaciones hechas por cuenta propia, que en muchos casos terminan afectando la cobertura del fabricante.

El Bronco Desert Rising Edition tiene un precio sugerido de $13,695 dólares, un monto que corresponde únicamente al paquete de personalización y que se suma al valor del Bronco base. Por ahora, solo está disponible para la versión Outer Banks, y Ford confirmó que apenas producirá 1,000 unidades.

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