Editorial: Sí a la Proposición 41

En las elecciones generales a realizarse el 3 de noviembre los votantes de California decidirán tanto candidaturas personales como proposiciones electorales —14 de ellas— y enmiendas constitucionales que, de recibir suficientes votos, se convertirán en leyes estatales.

La Proposición 41 está diseñada principalmente como contramedida a la Proposición 40, que pretende establecer un impuesto extraordinario contra los multimillonarios del estado, del 5% del valor total de sus haberes. Ambas abordan las mismas disposiciones constitucionales.

La Opinión se ha opuesto a la Proposición 40 porque al estar limitada a nuestro estado causará un éxodo de estos multimillonarios a estados en donde el impuesto personal es menor o hasta cero, como Alaska, Dakota del Sur, Florida, Nevada, Tennessee, Texas o Wyoming.

Por lo tanto, La Opinión apoya la Proposición 41 y llama a sus lectores a votar a favor de ambas en los comicios que culminarán el 3 de noviembre.

La Proposición 41 se presenta bajo el título de “Ley de 2026 para mejorar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en el gobierno de California” (estatuto n.º 25-0040A1).

Es, según su lenguaje, una “Iniciativa para prohibir la exclusión de nuevos impuestos estatales del límite de gasto y para exigir auditorías para los nuevos impuestos especiales estatales”.

Si es aprobada, el auditor estatal deberá examinar y verificar cualquier nueva proposición de impuesto especial antes de que se someta a la votación de los electores, con miras a prevenir gastos innecesarios en programas públicos. De esa manera, el auditor proporcionaría a los votantes “información clara e imparcial”.

Estas auditorías se aplicarían a los programas que reciban financiación del impuesto generado por la Proposición 40, si esta fuera aprobada, y a cualquier nuevo impuesto especial estatal en el futuro.

Esta cláusula de la Proposición 41 se aplicaría a impuestos que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Que es precisamente lo que haría la 40 de ser aprobada.

Los votantes tendrán la última palabra. Si ambas proposiciones son aprobadas, la que tenga más votos a favor prevalecerá.

Lo mismo rige para el gemelo de la 41, la Proposición 42.

Más allá de su relación con la proposición 40, la 41 se propone asegurar que los gastos presupuestales se dediquen a los propósitos aprobados en las leyes, ya que “los programas sociales más importantes no están recibiendo suficiente financiación, a pesar de los elevados impuestos de California”.

Explica que el gasto estatal ha aumentado un 79 % desde 2019, con resultados insuficientes en áreas como la falta de vivienda.

Para evitar exacerbar esta situación, estas auditorías previas a las elecciones se incluirían en las Guías oficiales de información para el votante. En virtud de esa información el votante podría discernir si las nuevas propuestas causarían despilfarro, fraude o abuso.

Llamamos a los electores a prevenir el éxodo de capitales de California votando a favor de la Proposición 41 y de la Proposición 42, y en contra de la Proposición 40.

La Proposición 41 es una medida cuidadosa que tiene en cuenta los intereses de los californianos a largo plazo. La Opinión le dice que sí.