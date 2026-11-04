Rafael Márquez buscará hasta debajo de las piedras a los goleadores en la lista contra Jamaica

Frente a la imperiosa necesidad de mejorar los resultados que obtuvo la selección mexicana en la primera fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, el famoso “Kaiser” se apresta a generar una revolución en la convocatoria del Tricolor para el duelo eliminatorio contra Jamaica y donde la gran novedad podría ser el delantero del NK Osijek de Croacia Armando León.

León, de 26 años, llegó al futbol europeo después de pasar por distintas categorías del balompié nacional. Antes de incorporarse al conjunto croata, tuvo una etapa destacada en Andorra, donde consiguió 43 anotaciones en 56 partidos con el Rangers FC. Durante la presente temporada con el Osijek acumula cinco goles y dos asistencias en 13 encuentros, números que respaldan su candidatura para recibir una oportunidad internacional.

SORPRESA EN SELECCION

Armando León delantero mexicano que juega en Croacia fue reservado por la dirección de Selecciones y seria la gran sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica. pic.twitter.com/HYXvQyEP3k — david medrano felix (@medranoazteca) November 4, 2026

También se espera que en la lista aparezcan Julián Quiñones que ya está recuperado de sus lesiones al igual que Santiago Giménez que ha empezado a alzar la mano y Armando “Hormiga” González junto con Jesús “Tecatito” Corona para las labores ofensivas.

El cuadro nacional bajo el mando del exdefensa del Barcelona dejó una estela de dudas con las derrotas ante Estados Unidos y Chile, así como los empates con Colombia y Paraguay, lo cual ante la baja por lesión de Raúl Jiménez, le complica el panorama al cuerpo técnico y por eso está disputado buscar hombres de gol hasta debajo de las piedras.

??SELECCIÓN??



?¿ALEXIS VUELVE AL TRI??



La historia de Alexis Vega con la Selección Mexicana podría tener un nuevo capítulo?



Después de perderse la primera convocatoria de Rafa Márquez y de amenazar con retirarse del Tri, el atacante de Toluca podría ser una de las novedades? pic.twitter.com/k8fXS8Mi0t — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 4, 2026

Esto podría hacer que la lista que se de a conocer este jueves para los partidos contra los jamaicanos en busca del boleto al cuadrangular final de la Leagues Cup de la Concacaf tenga muchas novedades y varias ausencias notables. Por lo pronto entre las novedades estarían Armando León, Rodrigo Huescas que está recuperado y ha jugado con el Copenhague de Dinamarca, lo cual se da por descontado que aparecerá en la lista de 26 convocados y donde las Chivas y el América seguirán siendo la base del cuadro nacional.

??SELECCIÓN??



?AUSENCIAS DEL TRI VS JAMAICA?



? – Raúl Jiménez (lesionado)

? – Luis Chávez (lesionado)

? – Edson Álvarez (sin minutos)



DUDAS POR MOLESTIAS (Por ahora sí están considerados)



?- Álvaro Fidalgo

?- César Montes @TUDNMEX — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 4, 2026

Otra novedad sería Alexis Vega, quien después de su berrinche por no ser convocado en la primera sesión de trabajo de Márquez anunció su renuncia al equipo mexicano, pero la plática que tuvo con el cuerpo técnico lo hicieron recapacitar y ahora tener la opción de ser llamado.

Más allá de la situación de Armando González, el Guadalajara podría tener una presencia importante en la próxima lista de la Selección Mexicana. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez aparecen entre los futbolistas que podrían ser considerados por el cuerpo técnico.

??SELECCIÓN??



?TECATITO ESTÁ DE VUELTA?



Después de cuatro años, Jesús Manuel Corona vuelve a la Selección Mexicana. A sus 33 años, vive un buen momento con Rayados y Rafa Márquez apuesta por su desequilibrio.



Su último partido con el Tri fue en junio de 2022.



¡Regresa el? pic.twitter.com/359fObR3iO — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 4, 2026

También existen otros nombres rojiblancos que podrían entrar en la evaluación, como Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Hugo Camberos y Omar Govea. Por el América veríamos a Kevin Álvarez, Isaías Violante, Erik Sánchez e Israel Reyes, dejando de lado a Henry Martín, en virtud de que Rafael Márquez quiere ver a delanteros para el futuro y no a alguien que está tomando su segundo aire, pero que luce muy complicado que llegue al Mundial de 2030.

HABRÁ NOVEDADES

En las próximas horas Rafa Márquez dará a conocer la lista para enfrentar a Jamaica y habrá novedades con relación a la anterior convocatoria. pic.twitter.com/Dyo2eT2kQB — david medrano felix (@medranoazteca) November 4, 2026

También estarán César Montes del Lokomotiv, Johan Vasquez del Genoa, entre varios más que se espera cumplan con los requisitos que el técnico del Tricolor está buscando en esta nueva etapa del cuadro nacional. México afrontará dos compromisos ante Jamaica, el 14 y el 17 de noviembre, correspondientes a los cuartos de final de la Nations League.

La convocatoria será una nueva oportunidad para que Márquez pruebe alternativas y defina qué futbolistas pueden responder en una instancia importante. Mientras tanto, la posible inclusión de Armando León y la situación de la Hormiga González prometen convertirse en uno de los temas más comentados entre los aficionados del Tricolor.

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