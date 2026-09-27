Alexis Vega analiza retirarse de la selección mexicana tras quedar fuera de la convocatoria de Rafa Márquez

Alexis Vega analiza poner fin a su etapa con la selección de México. Después de marcar un doblete en el empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul, el delantero reveló que mantiene conversaciones con su esposa para decidir si continúa con el equipo nacional.

El atacante no fue incluido en la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador de México, una ausencia que llega después de su participación en el Mundial, donde tuvo menos minutos de los que esperaba.

“Del Mundial yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo no con el técnico ni con nadie. Obviamente, yo quería jugar más, pero así es esto y ahora estoy disfrutando mucho estar en Toluca”, dijo en una charla con TUDN después el encuentro.

Vega explicó que se trata de una decisión que ha meditado y que podría comunicar en los próximos días:

“Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada en la cual estoy analizando si sigo en la Selección Mexicana o no. Sé que es una decisión complicada, pero bueno yo creo que en estos días estaré sacando un comunicado o ver si sigo en la Selección, pero muy feliz por todo lo que estoy viviendo”, agregó.

?????? Las palabras de Alexis Vega sobre su posible retiro de la Selección Mexicana.



Así declaró después de su doblete con Toluca ante Cruz Azul.



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Alexis Vega brilla con un doblete en el empate entre Toluca y Cruz Azul

Mientras define su futuro con el Tri, Alexis Vega volvió a ser protagonista con Toluca. El capitán de los Diablos marcó dos goles en el empate 3-3 ante Cruz Azul, en el Estadio Banorte, y llegó a cuatro anotaciones en el Apertura 2026.

El que nos había dado la ventaja ? pic.twitter.com/jBzYX1E7n8 — Toluca FC (@TolucaFC) September 27, 2026

El delantero fue titular en el equipo de Antonio Mohamed, que tuvo una primera mitad complicada y se fue al descanso con una desventaja de 2-0.

La reacción escarlata comenzó al minuto 55, cuando Helinho convirtió un penal. Apenas un minuto después, Vega participó en la jugada que terminó con el empate: envió un centro hacia el segundo poste que Paulinho no alcanzó a rematar. El movimiento confundió al arquero Andrés Gudiño y el balón terminó en las redes.

Toluca estuvo cerca de llevarse los tres puntos

Cruz Azul intentó recuperar el control después de perder su ventaja, pero Toluca aprovechó un contragolpe para ponerse arriba 3-2. Alexis Vega culminó la jugada con un disparo, tras una asistencia de Nicolás Castro.

Los Diablos defendieron la ventaja hasta el tiempo añadido, cuando Gabriel Fernández marcó el 3-3 definitivo y evitó que el conjunto escarlata se llevara la victoria del Estadio Banorte.

El resultado dejó a Vega con un doblete y cuatro goles en el torneo, en medio de la incertidumbre sobre su continuidad con la selección nacional.

Rafa Márquez comienza su proceso sin Alexis Vega

La ausencia de Vega en la primera lista de Rafael Márquez abrió un nuevo capítulo en la carrera internacional del atacante, quien portó el número 10 de México durante el Mundial.

? ¡VÍSTETE, GILBERTO MORA! ??? ¡GOLAZO DE MÉXICO! ??? ¡GOLAZO DE MORITA! ?? ¡GOLAZO DEL #10 DE LA SELECCIÓN! ????#LaEraDeRafa pic.twitter.com/ApQyartAcA — TUDN USA (@TUDNUSA) September 27, 2026

Por ahora, el delantero no ha confirmado su retiro. Su decisión dependerá de las conversaciones que mantiene con su esposa y del análisis que ha hecho sobre su futuro con el equipo nacional.

Vega adelantó que podría dar a conocer su postura mediante un comunicado en los próximos días.

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