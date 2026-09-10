Alexis Vega revela qué frustró su salida a España

Alexis Vega era uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol mexicano. Después de exhibir su calidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, era cuestión de tiempo para que el “Gru” diera el salto a Europa. Sin embargo, Vega sufrió una lesión que frustró sus deseos.

El mediocampista del Toluca reconoció que no ha tenido muchas oportunidades de salir al balompié europeo. Sin embargo, Alexis Vega recordó que tuvo la posibilidad de ir al Espanyol de España cuando jugaba en las Chivas de Guadalajara.

“Estuve a nada de llegar al Espanyol. Tenía que presentarme cuando estaba en Chivas. Era un miércoles que me tenía que presentarme; un viernes antes jugamos y dije que quería jugar (…). Me lesiono de la rodilla y tuve un zoom con los doctores del Espanyol, que no veían grave la lesión“, dijo Vega en conferencia de prensa.

¡OJO! ?



Alexis Vega contó por qué no se fue a Europa cuando jugaba en Chivas



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Esta lesión de rodilla se produjo en un duelo entre las Chivas y el Atlético San Luis por la segunda jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Este duelo fue en enero, un mes en el que está abierta la ventana de traspasos.

Alexis Vega recordó que el club español tenía serias intenciones de llevárselo. Pero sus complicaciones físicas hicieron dudar a los dirigentes del club. De hecho, Vega fue perdiendo terreno en las Chivas y no pudo asentarse en el club.

“Me querían llevar y la última palabra era del dueño. No se dio la oportunidad. La vida me tenía preparado volver a casa”, dijo Vega haciendo referencia a su regreso a los Diablos Rojos del Toluca.

Alexis Vega tiene 28 años. El futbolista nacido en Ciudad de México aún es joven y podría tener una nueva oportunidad de salir a Europa. El “Gru” tiene un contrato vigente con el Toluca hasta junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado de Vega ronda los $10 millones de dólares.

? ¿El romance entre Alexis Vega y Toluca llegará a su fin?



El jugador mexicano mencionó que no le cierra las puertas a otro club. pic.twitter.com/3bQnVB9SYM — Futbol Picante (@futpicante) September 9, 2026

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