Los baby boomers pondrán millones de casas en venta: por qué los compradores primerizos podrían quedar fuera

Aunque este ha sido uno de los años de mayor ajuste en el sector inmobiliario con el disparo de las tasas hipotecarias a más del 7%, y precios de viviendas que alcanzan hasta los $400,000 o más en algunos estados del país, un reciente informe publicado por Realtor.com destaca que entre 2026 y 2036 aproximadamente 14 millones de viviendas, propiedades de la Generación Silenciosa (1928–1945) y los Baby Boomers (1946–1964), saldrán al mercado.

Pero este movimiento en el sector no necesariamente se traducirá en más propiedades para los compradores primerizos que abarcan generaciones más actuales, y la razón es que la oferta seguirá siendo menor.

No obstante, Jiayi Xu, economista de Realtor.com y autora del informe, explicó que existe un segundo mecanismo indirecto: “Cuando los propietarios que compran su primera vivienda se mudan a casas más grandes o familiares, sus primeras viviendas quedan disponibles, lo que podría aumentar la oferta de este tipo de viviendas. Dado que este canal funciona de forma indirecta, tardará en materializarse”, dijo.

De acuerdo con el informe, se espera que en la próxima década el cambio generacional en el mercado logre un impacto mayor en viviendas tipo unifamiliares; se calcula que por año sean unas 360,000 viviendas grandes, lo que contribuiría además a una posible caída de los precios.

Según Xu, “en el caso de las viviendas unifamiliares y las casas más grandes, prevemos que la desaceleración de los precios reales se producirá gradualmente, impulsada por el gran volumen de viviendas que estos segmentos pondrán a la venta y por un menor crecimiento de la demanda en los hogares”, señaló.

Por ahora, debido a la falta de inventario, los precios de las viviendas siguen siendo inasequibles para el promedio de la población; además, muchos propietarios de viviendas aún no se sienten cómodos de ingresar al mercado debido a las altas tasas hipotecarias, que también han mantenido alejados a los futuros compradores, quienes esperan tipos de endeudamiento más bajos.

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