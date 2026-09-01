NYC ofrece apartamentos para comprar desde $219,500: quedan pocos días para entrar a la lotería

Las loterías de vivienda de Nueva York suelen estar asociadas con apartamentos de alquiler a precio reducido. Sin embargo, una convocatoria actualmente abierta ofrece algo mucho menos frecuente: la posibilidad de comprar una vivienda en Brooklyn mediante NYC Housing Connect.

La lotería corresponde a South Bushwick Neighborhood Homes y ofrece 16 apartamentos cooperativos de nueva construcción distribuidos entre dos edificios de Bushwick: 1262 Bushwick Avenue y 635 Chauncey Street.

Los precios comienzan en $219,500 y llegan hasta $459,200, dependiendo del tamaño de la vivienda y del nivel de ingresos correspondiente. Las solicitudes permanecerán abiertas solamente hasta el jueves 3 de septiembre.

Según Bushwick Daily, se trata de la primera lotería de propiedad asequible en Bushwick desde el lanzamiento de la actual plataforma Housing Connect en 2020. La gran mayoría de las convocatorias disponibles en el sistema son para alquiler.

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Apartamentos desde $219,500 en Brooklyn

La convocatoria incluye viviendas de uno, dos y tres dormitorios. La alternativa más económica es un apartamento de un dormitorio por $219,500, destinado a hogares de entre una y tres personas con ingresos anuales de entre $88,666 y $137,430.

En el extremo superior, algunas unidades de tres dormitorios cuestan $459,200 y están destinadas a hogares de entre tres y siete integrantes con ingresos de hasta $231,440, según la unidad.

En términos generales, el rango de ingresos elegibles dentro de la convocatoria va de $88,666 a $231,440, dependiendo del número de integrantes de la familia y del apartamento solicitado.

La ciudad utiliza el Area Median Income (AMI) para definir los límites económicos de sus programas de vivienda. Para 2026, el ingreso medio del área de Nueva York es de $152,700 para una familia de tres personas, según el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de NYC (HPD).

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Qué requisitos hay que cumplir para entrar en la lotería

No basta con estar dentro del rango de ingresos. Como se trata de viviendas destinadas a la propiedad, existen condiciones adicionales.

Los solicitantes deben ser compradores de vivienda por primera vez y comprometerse a utilizar el apartamento adquirido como su residencia principal.

También deben disponer de al menos 5% del precio de compra con fondos propios para el pago inicial, además del dinero necesario para cubrir los costos de cierre de la operación. Hay, además, límites máximos sobre los activos financieros de los solicitantes.

En la vivienda de $219,500, por ejemplo, ese 5% equivale a aproximadamente $10,975, sin contar los gastos adicionales asociados con el cierre de la compra.

Ser seleccionado en la lotería de vivienda de NY tampoco significa automáticamente recibir el apartamento: el solicitante deberá demostrar posteriormente que cumple con los requisitos económicos y del programa.

Cómo son los apartamentos de la lotería

Las 16 viviendas están repartidas entre dos edificios de cuatro pisos, con ocho apartamentos en cada uno.

Los departamentos de un dormitorio tienen entre 555 y 684 pies cuadrados; los de dos dormitorios, entre 713 y 862 pies cuadrados; y los de tres dormitorios alcanzan entre 865 y 1,114 pies cuadrados. Varias de las unidades de mayor tamaño incluyen dos baños.

Entre las características anunciadas aparecen lavavajillas, lavadora y secadora dentro de las unidades o instalaciones correspondientes, aire acondicionado y electrodomésticos energéticamente eficientes. Los edificios permiten mascotas y son libres de humo.

Los propietarios deberán pagar además un cargo mensual de mantenimiento que varía aproximadamente entre $844 y $1,695, dependiendo del apartamento.

Ese pago incluye calefacción, agua caliente, alcantarillado, seguro del edificio, limpieza y exterminación de plagas. Los residentes deberán pagar por separado electricidad, Internet y televisión por cable.

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No son apartamentos que puedan comprarse para revender rápidamente

Hay una diferencia importante entre estas viviendas y una propiedad adquirida en el mercado inmobiliario convencional.

Los edificios fueron desarrollados mediante Open Door, un programa de HPD diseñado para financiar nuevas viviendas cooperativas y otras propiedades asequibles destinadas a familias de ingresos bajos, moderados y medios.

Estas propiedades están sujetas a restricciones destinadas a preservar su accesibilidad en el tiempo. Por eso existen condiciones sobre quién puede comprarlas y también sobre su posterior reventa.

Según las reglas señaladas para esta convocatoria, los propietarios no pueden tratar el apartamento simplemente como una inversión para comprar barato y vender inmediatamente a precio de mercado.

Quiénes pueden tener prioridad en la selección

Aunque cualquier solicitante que cumpla con las condiciones puede participar, la lotería contempla preferencias para determinados grupos.

De acuerdo con la información de la convocatoria, 50% de las unidades tienen preferencia para residentes del Community Board 4 de Brooklyn. También existen cupos para personas con discapacidades de movilidad, visión o audición, además de preferencias para ciertos empleados municipales y veteranos militares.

Estas preferencias no eliminan la posibilidad de participar para otros residentes elegibles de Nueva York.

Cómo solicitar uno de los apartamentos antes del 3 de septiembre

Los interesados pueden presentar la solicitud en línea mediante NYC Housing Connect, la plataforma oficial de la ciudad para oportunidades de vivienda asequible.

El funcionamiento general consiste en crear o actualizar el perfil del hogar, buscar la convocatoria correspondiente y presentar la solicitud antes del cierre. Si el solicitante resulta seleccionado, deberá posteriormente proporcionar documentos que acrediten sus ingresos, composición familiar y demás condiciones de elegibilidad.

También se aceptan solicitudes por correo para esta convocatoria, pero no deben enviarse solicitudes duplicadas, ya que pueden provocar la descalificación.

La fecha clave es el 3 de septiembre de 2026. Después de ese día ya no será posible ingresar a esta lotería.

Para quienes cumplen los requisitos y buscan convertirse en propietarios en Nueva York, la diferencia respecto de las habituales loterías de alquiler es sustancial: en este caso, el premio no es obtener un contrato de renta reducida, sino tener la posibilidad de comprar una vivienda asequible en Brooklyn.

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