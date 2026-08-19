¿Cuáles son las ciudades más atractivas para los compradores de viviendas este 2026?

En el último año, los precios de las viviendas en Estados Unidos han aumentado exponencialmente y, aunados a las elevadas tasas hipotecarias, muchos propietarios y futuros compradores prefieren mantenerse al margen de un mercado que transita por un fuerte ajuste y una prolongada crisis de asequibilidad.

Sin embargo, un estudio realizado por la empresa de finanzas personales WalletHub indica que aún puede haber esperanza de adquirir una vivienda en este año, ya que analizó cuáles son las ciudades más atractivas para los compradores de viviendas en 2026.

“Los precios actuales de las viviendas son sumamente importantes, pero hay muchos otros factores que se deben considerar al evaluar la salud del mercado inmobiliario de una ciudad”, comenta Chip Lupo, analista de WalletHub.

En este sentido, para la realización del informe se evaluaron varios factores, como la apreciación del precio promedio de las viviendas hasta la asequibilidad de la vivienda y el crecimiento del empleo.

Los 10 mejores mercados inmobiliarios en 2026:

1. Frisco, Texas

2. McKinney, Texas

3. Murfreesboro, Tennessee

4. Durham, Carolina del Norte

5. Denton, Texas

6. Cary, Carolina del Norte

7. Madison, Wisconsin

8. Allen, Texas

9. Charlotte, Carolina del Norte

10. Irvine, California

Para Lupo, “el costo de vida, el potencial de revalorización de las viviendas, la disponibilidad de viviendas de reciente construcción y la calidad del mercado laboral son aspectos clave que deben tenerse en cuenta junto con los precios de venta y las tasas de interés. Las mejores ciudades no siempre son las más económicas, pero ofrecen excelentes opciones de vivienda y estabilidad a largo plazo”, destaca.

Según el análisis Frisco, Texas se posiciona como el mejor mercado inmobiliario este año, ya que cuenta con el mayor porcentaje de viviendas construidas entre 2010 y 2024; eso representa casi un 47%.

De acuerdo con el especialista, Frisco es un lugar asequible para vivir, hasta los momentos, la ciudad ocupa el puesto 95 entre las 300 ciudades incluidas en el estudio. Siendo la undécima ciudad más económica en cuanto a servicio telefónico y mantenimiento y energía. “Frisco tiene la séptima mejor tasa de crecimiento del empleo en el país, lo que contribuye a atraer nuevos residentes a su creciente mercado inmobiliario”, indica Lupo.

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