Construcción de viviendas unifamiliares en EE.UU. cayó bruscamente en julio

De acuerdo con datos publicados este martes por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, durante el mes de julio se registró un fuerte descenso en la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, marcando una pronunciada caída del 15.7% interanual, dejando una tasa estacional de 808,000 unidades, representando uno de los niveles más bajos en más de tres años.

Asimismo, el informe detalló que, pese a que los permisos para la construcción de vivienda futura aumentaron un 2.5%, la firma de contratos para viviendas ya existentes disminuyó, lo que muestra claramente que el mercado continúa ajustado tanto por la incertidumbre económica que mantiene los precios de los inmuebles elevados como por las altas tasas hipotecarias.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio también indicó en su informe sobre el estado del sector que, incluidas las estructuras multifamiliares, la construcción total de viviendas nuevas cayó un 12.4%, aunque los permisos de construcción residencial tuvieron un aumento de 5.0%.

Al respecto, Ben Ayers, economista sénior de Nationwide, comentó que “hasta que los tipos de interés hipotecarios bajen y permitan a los constructores deshacerse de las viviendas ya terminadas o en construcción, prevemos que los constructores de viviendas seguirán mostrándose reacios a realizar inversiones significativas en nuevos proyectos”, dijo.

Esto podría simplemente significar un mercado inmobiliario más estancado, ya que con una escasez de inventario mucho más pronunciada a causa de la falta de construcción de viviendas, la crisis de asequibilidad se agravaría mucho más.

Por su parte, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, expresó que los retrasos en la firma de contrato se deben a que las tasas hipotecarias más altas se registraron justo en plena temporada de verano.

En este sentido, Yun considera que “los precios de las viviendas están en máximos históricos, por lo que las casas en venta permanecen más tiempo en el mercado, y hay menos compradores que ofrezcan precios superiores al de venta que hace un año, aunque existen grandes variaciones en el mercado local”, dijo.

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