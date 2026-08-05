El alto costo de la vida empuja a un número récord de adultos a mudarse con sus padres

En los últimos años, la independencia absoluta se ha convertido en un tema de preocupación para muchos estadounidenses; el elevado costo de vida está empujando a un determinado grupo de la población a mudarse nuevamente con sus padres debido a que los altos precios de las viviendas y alquileres presionan sobre sus presupuestos y les es imposible costearlos.

De acuerdo con un reporte publicado por Realtor.com, tan solo en 2025, aproximadamente 25,2 millones de adultos menores de 35 años vivían en casa de sus padres, una de las cifras más altas registradas desde la pandemia por el Covid-19.

Y es que desde el 2019 hasta la fecha, los precios de las viviendas típicas han pasado de costar $256,000 a $344,000 dólares y en algunos estados del país pueden alcanzar los más de $400,000 dólares, además de que los futuros compradores se deben enfrentar a tasas hipotecarias mucho más altas, lo que impide que el promedio adquiera una vivienda propia.

Es por esa razón que el número de adultos estadounidenses propietarios de viviendas cayó del 65% al 53% en los últimos años, según una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. La asequibilidad es un gran problema para el mercado inmobiliario actual.

Por su parte, los pagos promedio de los alquileres aumentaron un 1.8% en comparación con el año pasado, es decir, aproximadamente $1,910 dólares, según datos publicados recientemente por Zillow a principios de este año, y si bien es uno de los menores incrementos desde el 2020, muchos estadounidenses hoy día no pueden costearlo, ya que sus salarios no se equiparan con la elevada inflación.

Según la investigación de la Fed, cerca del 14% de los adultos estadounidenses viven en viviendas de otros propietarios (padres, familiares o amigos); no obstante, la cifra puede ser aún mayor. Lo impactante de esta tendencia es que muchos de estos adultos que regresan a vivir con sus padres son profesionales que tienen empleo estable, pero que sus salarios no siguen el ritmo acelerado de la inflación, destaca el análisis de Realtor.com.

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