Los precios de las viviendas alcanzan un nuevo máximo histórico: cómo ahorrar al comprar

Cuando muchas personas de nuestra comunidad llegan a los Estados Unidos, lo hacen con el denominado “sueño americano” en la mente, que los motiva a hacer su mejor esfuerzo para comprar una casa. Vivimos en un momento en el que encontrar una vivienda asequible parece más una ilusión que una realidad. Los precios de las propiedades volvieron a subir y alcanzaron un nuevo máximo histórico. Que esto no te desanime, también te traemos algunos consejos para que puedas convertirte en propietario.

Según un informe publicado por Redfin el 13 de julio, el precio medio de una vivienda alcanzó $408,776 dólares durante junio, un nuevo máximo histórico. La cifra representa un aumento de 2.2% respecto al mismo mes del año pasado y es 51.4% superior al nivel más alto registrado en 2019, antes de los cambios que provocó la pandemia en el mercado inmobiliario.

El reporte también señala que las ventas de viviendas crecieron durante junio, a pesar de que las tasas hipotecarias se han mantenido alrededor del 6.5% durante varios meses. Parte de esa demanda proviene de compradores con mayor capacidad económica en mercados como el Área de la Bahía de California y el sur de Florida, donde la competencia sigue impulsando los precios.

Si estás pensando en comprar una casa, esto no significa que debas renunciar a ese objetivo. Existen decisiones que pueden ayudarte a pagar menos por tu financiamiento y que, con el paso de los años, pueden representar un ahorro de miles de dólares.

1. Compara varias opciones de financiamiento

Uno de los pasos más importantes es no aceptar la primera oferta hipotecaria que recibas. Aunque dos instituciones financieras parezcan ofrecer condiciones similares, una pequeña diferencia en la tasa de interés puede modificar significativamente el monto que terminarás pagando.

Una buena práctica es solicitar cotizaciones a varios prestamistas y comparar no solo la tasa de interés, sino también las comisiones, los costos de cierre y las condiciones del préstamo. Incluso las cooperativas de crédito pueden ser una alternativa atractiva, ya que con frecuencia ofrecen condiciones competitivas para sus socios.

Dedicar unos días a hacer este trabajo comparativo puede representar un ahorro considerable durante toda la vida de la hipoteca.

2. Revisa si calificas para un programa respaldado por el gobierno

Muchas personas desconocen que existen préstamos diseñados para facilitar la compra de una vivienda. Entre ellos se encuentran los programas respaldados por la Administración Federal de Vivienda (FHA), el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Cada uno tiene requisitos específicos. Por ejemplo, algunos permiten realizar un pago inicial menor que el de una hipoteca convencional, mientras que otros están dirigidos a veteranos o a quienes desean adquirir una vivienda en determinadas zonas rurales o suburbanas.

Antes de tomar una decisión, vale la pena investigar si reúnes las condiciones para alguno de estos programas. En muchos casos ofrecen tasas de interés más favorables y facilitan el acceso a la compra de una vivienda.

3. Mejorar tu historial crediticio puede marcar la diferencia

El historial de crédito es otro de los factores que más peso tiene cuando un banco calcula la tasa de interés de una hipoteca. Piénsalo de esta manera: si dos personas solicitan el mismo préstamo, pero una tiene años pagando puntualmente sus deudas y la otra registra retrasos frecuentes, es muy probable que la primera obtenga mejores condiciones.

Datos de Experian muestran que una persona con una puntuación de crédito de 780 o más puede acceder a una tasa hipotecaria fija a 30 años cercana al 6.51%. En cambio, un solicitante con una puntuación de 620 podría recibir una tasa de 7.41%. Esa diferencia puede traducirse en miles de dólares adicionales a lo largo del préstamo.

Con los precios de las viviendas en niveles récord, preparar tus finanzas antes de solicitar una hipoteca puede ser tan importante como elegir la casa adecuada. Haz tu sueño realidad, sí se puede.

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