España-Argentina: del partido cancelado a una final por la Copa del Mundo

El campeón de Europa y el campeón de América debían enfrentarse en marzo en Qatar, pero la crisis en Medio Oriente y la falta de acuerdo para encontrar otra sede hicieron caer la Finalissima. Cuatro meses después, el fútbol volvió a reunirlas en un escenario todavía mayor: la final del Mundial 2026.

Durante meses, España y Argentina buscaron un lugar en el calendario para disputar la Finalissima. Cuando finalmente lo encontraron, una crisis internacional obligó a descartar la sede. Después llegaron las negociaciones, las propuestas alternativas y los reproches entre las federaciones. El partido terminó cancelado.

Lamine Yamal, estrella de la Selección de España. Crédito: Ronald Wittek | EFE

Argentina-España, la Finalissima que el Mundial vuelve realidad

España y Argentina se enfrentarán el domingo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo 2026. El partido comenzará a las 15:00 de la costa este de Estados Unidos, las 16:00 de Argentina y las 21:00 de España. Se jugará en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Será una final inédita. Argentina buscará su cuarta Copa del Mundo y la segunda consecutiva, después de la consagración en Qatar 2022. España intentará conseguir su segunda estrella, 16 años después del título logrado en Sudáfrica 2010.

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La Finalissima que debía jugarse en Lusail

El encuentro entre ambas selecciones tenía una explicación deportiva concreta. España llegó como campeona de la Eurocopa 2024, que ganó al derrotar 2-1 a Inglaterra en Berlín. Argentina obtuvo su lugar después de conquistar la Copa América 2024: venció 1-0 a Colombia en tiempo suplementario y alcanzó el título continental por decimosexta vez.

La Finalissima enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica y forma parte del acuerdo de cooperación entre UEFA y Conmebol. En su versión moderna, el antecedente más reciente fue el triunfo de Argentina por 3-0 ante Italia en Wembley, en junio de 2022. Antes se habían disputado las ediciones de 1985, ganada por Francia frente a Uruguay, y de 1993, cuando Argentina venció a Dinamarca por penales en Mar del Plata.

Argentina buscará sumar la cuarta estrella y lograr el bicampeonato. Crédito: Petr David Josek | AP

España y Argentina debían jugar el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar. El escenario tenía una carga simbólica especial para la selección de Lionel Scaloni: allí había derrotado a Francia por penales en la final del Mundial de 2022.

Pero la escalada bélica y la situación de seguridad en Medio Oriente volvieron inviable la organización. El 15 de marzo, menos de dos semanas antes del encuentro, UEFA y Conmebol confirmaron que la Finalissima quedaba cancelada.

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Una negociación que terminó entre acusaciones

La cancelación no se debió únicamente a la imposibilidad de jugar en Qatar. También fracasaron los intentos de trasladar el encuentro a otra sede y de encontrar una fecha aceptable para ambas selecciones.

Según la reconstrucción publicada por UEFA, una de las alternativas fue mantener el 27 de marzo y disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con las entradas divididas en partes iguales entre las dos aficiones. La entidad europea sostuvo que la Asociación del Fútbol Argentino rechazó esa posibilidad porque España habría actuado como local.

También se analizó convertir la Finalissima en una serie de ida y vuelta: un encuentro en Madrid y otro en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esa fórmula tampoco prosperó. UEFA aseguró que posteriormente ofreció jugar el 27 o el 30 de marzo en una cancha neutral de Europa, mientras que Argentina propuso trasladar el encuentro para después del Mundial o disputarlo el 31 de marzo. Ninguna de esas opciones pudo incorporarse al calendario español.

Así terminó un partido largamente esperado, atravesado además por el atractivo de enfrentar a Lionel Messi y Lamine Yamal. Parecía que el duelo entre los campeones continentales quedaría archivado, al menos durante varios años.

El Mundial regala el partido pendiente

Cuatro meses después, España y Argentina consiguieron aquello que sus federaciones no habían logrado cerrar en una mesa de negociación: ganar todos los partidos necesarios para encontrarse en una final.

España terminó invicta en su recorrido hasta el partido decisivo. Llegará al domingo con una racha de 37 partidos sin derrotas, contando encuentros oficiales y amistosos, y con la defensa menos vencida: sólo le hicieron un gol. Argentina recorrió un camino más accidentado, pero ganó sus siete partidos y llega a la final como el equipo más goleador del campeonato, con 19 tantos, aunque también recibió siete.

También será el enfrentamiento entre las dos selecciones que ocupaban los primeros lugares del ranking de la FIFA al comenzar el torneo: Argentina era primera y España, segunda. Y tendrá una imagen generacional difícil de ignorar: Messi, líder de la campeona vigente y en el que probablemente sea su último Mundial, frente a Yamal, la figura que representa el presente y el futuro del fútbol español.

España y Argentina solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo. Fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando Argentina ganó 2-1. El antecedente más reciente, sin embargo, favorece ampliamente a España. En marzo de 2018, el equipo español goleó 6-1 a Argentina en Madrid. Fue un amistoso previo al Mundial de Rusia y Messi no participó por una molestia física.

Aquel resultado pertenece ya a otra etapa. Ocho años después, los dos equipos llegan como campeones continentales, ocupan la cima del fútbol internacional y disputarán por primera vez una final mundialista entre sí.

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Una copa y varios capítulos históricos en juego

Argentina intentará convertirse en la tercera selección que consigue ganar dos Mundiales consecutivos. Solo lo hicieron Italia, campeona en 1934 y 1938, y Brasil, ganador en 1958 y 1962. Además, una victoria le permitiría alcanzar su cuarto título, después de los obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

España busca regresar a la cima después de su consagración de 2010. Un nuevo campeonato mundial reforzaría el ciclo que comenzó con la Eurocopa 2024 y confirmaría a una generación que combina futbolistas experimentados con jóvenes como Yamal.

El partido que debía decidir cuál era el mejor campeón continental terminó cayéndose por razones políticas, de seguridad y de calendario. Ahora ya no hará falta organizarlo ni encontrarle una sede.

España y Argentina volverán a verse, pero no para definir la Finalissima. Lo harán por algo todavía mayor: la Copa del Mundo.

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