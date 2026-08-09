Una semana de fortuna espera a 3 signos del zodiaco chino del 10 al 16 de agosto

El horóscopo chino semanal del 10 al 16 de agosto de 2026 anticipa una etapa especialmente favorable para tres signos del zodiaco oriental.

Durante estos días, la energía estará relacionada con la prosperidad, las nuevas oportunidades y la capacidad de tomar decisiones que pueden transformar la situación económica.

Esta combinación favorece especialmente a Cabra, Mono y Gallo, quienes podrían experimentar cambios importantes en materia de dinero y éxito.

1. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Para la Cabra, la semana comenzará con buenas perspectivas. Según un reporte de Your Tango, el lunes y el martes serán días productivos, pero el verdadero punto de inflexión llegará a mitad de semana.

Durante el miércoles, una decisión o actividad aparentemente sencilla puede abrir nuevas oportunidades relacionadas con el dinero.

La clave estará en invertir correctamente el tiempo y prestar atención a propuestas que puedan convertirse en proyectos de mayor alcance.

El jueves será un momento apropiado para terminar asuntos pendientes. Al liberar espacio en tu agenda, también podrás dedicarte a una nueva propuesta económica.

Si alguien te invita a participar en un proyecto con potencial para generar ingresos, podrías descubrir que aceptar es precisamente lo que necesitabas.

El viernes marcará el inicio de una nueva etapa profesional o financiera. Para el sábado, la Cabra estará preparada para avanzar y poner en marcha nuevas ideas.

2. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono tendrá en el viernes uno de los días más destacados de esta semana. Antes de alcanzar ese momento, deberá tomar una decisión importante: dejar de aceptar situaciones que permanecen estancadas.

La determinación será fundamental. Si una circunstancia laboral o económica lleva demasiado tiempo sin evolucionar, esta semana puede despertar el deseo de cambiar las cosas.

Una de las mejores oportunidades podría aparecer en el trabajo. Un compañero o superior podría proponer asumir nuevas responsabilidades.

En lugar de considerar esa petición como una carga, el Mono podrá verla como una posibilidad para demostrar su capacidad y negociar mejores condiciones.

El aumento de sueldo o un puesto de mayor jerarquía aparecen como posibilidades dentro de esta energía de crecimiento.

La semana puede convertirse así en el comienzo de una etapa de mayor reconocimiento y prosperidad.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Para el Gallo, la prosperidad llegará después de hacer limpieza. Una sensación de incomodidad con ciertos aspectos de su vida puede llevarlo a tomar medidas definitivas.

El proceso comenzará en el espacio personal, eliminando objetos o situaciones que generan malestar. Después, la atención se trasladará a la agenda y a las obligaciones pendientes.

Facturas sin pagar, mensajes sin responder o tareas atrasadas podrían revelar cuánto tiempo y energía se estaban desperdiciando.

Este proceso de organización tendrá también un efecto financiero. Al recuperar el control de sus responsabilidades, el Gallo podrá administrar mejor sus recursos y tomar decisiones con mayor claridad.

La verdadera recompensa no será únicamente económica.

Al terminar la semana, este signo podrá experimentar una mayor tranquilidad mental y una sensación de control que servirá como base para construir una etapa más próspera.

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