Horóscopo chino de agosto 2026: qué pronostica para los 12 signos

Agosto de 2026 marca el inicio del mes del Mono dentro del calendario chino, un periodo que traerá una energía muy distinta a la experimentada durante los primeros meses del Año del Caballo de Fuego.

Según la astrología china, este cambio mensual modifica el flujo energético y ofrece un escenario ideal para detenerse, planificar y reorganizar objetivos antes de emprender nuevos proyectos.

Especialistas en astrología oriental del sitio tibetano Potala, explican que el Mono pertenece al elemento Metal, mientras que el Caballo de este año está dominado por el Fuego.

En el ciclo de los Cinco Elementos, el Fuego controla al Metal, creando un equilibrio que reduce la intensidad característica del Año del Caballo.

Esto convierte a agosto en un mes de transición, donde la prudencia y la estrategia tendrán mejores resultados que la impulsividad.

Aunque no será un periodo especialmente afortunado ni desafortunado, cada uno de los 12 signos del zodiaco chino vivirá esta influencia de manera diferente.

Algunas personas encontrarán estabilidad y otras deberán actuar con mayor cautela para evitar complicaciones.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata continúa enfrentando algunos desafíos debido a su relación con el Año del Caballo.

Aunque el Mono aporta cierta protección gracias a la afinidad entre los elementos Agua y Metal, será indispensable revisar cuidadosamente contratos, compras importantes y viajes.

Agosto favorece la conservación del patrimonio antes que la búsqueda de nuevas ganancias.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Los nacidos bajo el signo del Buey deberán priorizar el bienestar físico y emocional. La energía del mes favorece el descanso, la convivencia familiar y la recuperación de fuerzas.

Evitar el exceso de trabajo permitirá afrontar con mayor claridad los retos que llegarán durante el otoño.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Agosto se presenta como uno de los meses más favorables para el Tigre. El reconocimiento profesional comenzará a llegar gracias al esfuerzo realizado durante los meses anteriores.

Sin embargo, la astrología recomienda esperar hasta después del Mes Fantasma para realizar lanzamientos importantes o asumir nuevos compromisos.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La paciencia será el mejor aliado del Conejo. Las relaciones personales requerirán sensibilidad y diplomacia, mientras que asuntos legales, patrimoniales o financieros convendrá aplazarlos si es posible.

Mantener la calma evitará conflictos innecesarios.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón conserva su espíritu ambicioso, pero agosto le aconseja preparar cuidadosamente cada movimiento antes de ejecutarlo.

Será un excelente momento para establecer contactos, diseñar estrategias y fortalecer alianzas, dejando las decisiones definitivas para los meses siguientes.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La claridad mental regresa para la Serpiente. Los trabajos relacionados con investigación, escritura, análisis o planificación tendrán excelentes resultados.

La recomendación principal será evitar el exceso de actividades hacia finales del mes para no caer en agotamiento.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Quienes pertenecen al Caballo continúan viviendo su Ben Ming Nian, considerado uno de los años más intensos del ciclo de doce años.

Agosto ofrece un breve respiro para descansar, reorganizar prioridades y recuperar energía. La tradición recomienda seguir utilizando prendas rojas como símbolo de protección y buena fortuna.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra mantiene una de las posiciones más favorables de todo el año. La armonía con el Caballo permanece activa y favorece especialmente la vida familiar, el amor y la estabilidad emocional.

La astrología aconseja disfrutar el presente sin preocuparse en exceso por el futuro.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El protagonista del mes deberá actuar con especial prudencia. Aunque la atención estará puesta sobre este signo, también aumentarán las responsabilidades.

Será importante cuidar la salud, evitar riesgos innecesarios y prestar atención al bienestar de los familiares mayores. Los colores blanco, dorado y azul potenciarán su energía.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo podría experimentar algunos cambios inesperados en sus planes. Sin embargo, la influencia del elemento Metal aporta estabilidad suficiente para adaptarse rápidamente.

Mantener alternativas disponibles permitirá convertir cualquier imprevisto en una oportunidad de crecimiento.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro disfrutará de un progreso constante en el trabajo y en sus relaciones personales.

Las alianzas estratégicas serán especialmente favorables durante las primeras semanas del mes.

La colaboración y el trabajo en equipo abrirán nuevas oportunidades.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Agosto será un periodo tranquilo y muy productivo para el Cerdo. Las finanzas tenderán a estabilizarse siempre que se eviten gastos impulsivos.

La paciencia será la herramienta que permitirá consolidar proyectos importantes y fortalecer la economía a largo plazo.

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