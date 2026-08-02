Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 2 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” avanza y hoy, 2 de agosto, se conocerá el nombre del primer eliminado de la temporada. El reality show inició el domingo pasado con 18 participantes.

En este momento, solo hay seis nominados, después de que Arantza Ruiz se quedará con el poder la salvación y decidiera sacar su nombre de la placa. Ahora, Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz están a manos del público.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta independiente de “Vaya Vaya”, en Facebook, Memo Schutz está liderando las votaciones con 29 % de aprobación del público. En el segundo puesto está el estilista Aldo Rendón, quien durante todos estos días lideró las encuestas. Rendón acumula 26 %.

En el tercer lugar se encuentra “La Chica del Clima”, Yanet García, quien cuenta con el apoyo de sus fans de YouTube y acumula 12 %. En la cuarta posición hay un triple empate y son: Mariana Ochoa, Luis Chaparro y Ximena Herrera con 11 % de apoyo.

Encuesta de “Vaya Vaya” en Facebook. Crédito: Cortesía.

Esto significa que cualquiera de los tres puede ser eliminado de la competencia y quedaría fuera de la carrera por los 4 millones de pesos mexicanos, premio máximo de la competencia. Pese a este empate, en las redes sociales, usuarios comentan que la persona que tiene mayores probabilidades de salir es la actriz Ximena Herrera.

En esta semana de convivencia, Herrera no ha logrado conectar con el público y algunos la consideran como “un mueble”. En términos de programas de telerrealidad, significa un participante que no aporta mucho contenido a la convivencia.

Pese a esto, aún no todo está escrito y el público tiene la oportunidad de seguir votando, ya que el conteo cierra poco antes del veredicto final a las 8:30 p.m., hora de México.

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