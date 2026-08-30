GTA 6 llegará a PS5 y Xbox Series S, aunque los 60 FPS parecen una meta muy lejana

Grand Theft Auto VI ya tiene una realidad importante para millones de jugadores. Estará disponible en PS5 y en Xbox Series S, dos de las consolas más accesibles de la actual generación, cuando llegue el 19 de noviembre de 2026. La noticia despeja una de las dudas más repetidas alrededor del esperado lanzamiento de Rockstar, especialmente por las limitaciones de potencia de la máquina de Microsoft más económica.

La otra cara de esta confirmación está en el rendimiento. Todo indica que GTA 6 apostará por 30 cuadros por segundo en consolas, una decisión que puede generar discusión entre quienes priorizan una respuesta más rápida del control y una imagen de mayor fluidez. Rockstar habría centrado su trabajo en exprimir el nivel visual, la densidad de Vice City y las simulaciones de su enorme mundo abierto con una tasa de imágenes estable.

La expectativa de jugar a 60 FPS en una PS5 estándar o en Xbox Series S luce francamente complicada. Digital Foundry considera que esa meta es extremadamente improbable con el hardware actual, ya que el juego parece utilizar al máximo tanto el procesador como la tarjeta gráfica de las consolas.

GTA 6 estará en las consolas básicas

Durante buena parte de su desarrollo, GTA 6 estuvo rodeado de una pregunta que iba más allá de la fecha de lanzamiento. Xbox Series S representa la puerta de entrada más barata a la generación actual y, al mismo tiempo, cuenta con menos margen técnico que Xbox Series X y que PS5. Su presencia en el lanzamiento confirma que Rockstar no dejará atrás a quienes eligieron ese modelo.

La ficha oficial de Xbox incluye a Grand Theft Auto VI dentro de los juegos que llegarán a Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Eso implica que la Series S formará parte de la ecuación desde el primer día, sin una edición separada ni una espera adicional para sus usuarios.

PS5 también figura entre las plataformas de estreno confirmadas. Por ahora, Rockstar ha planteado GTA 6 como un lanzamiento construido para la generación vigente de consolas, sin versiones anunciadas para PS4, Xbox One o Nintendo Switch.

Esta decisión importa mucho porque GTA 6 no parece ser un mundo abierto convencional. Las imágenes y el material mostrado por Rockstar apuntan a una ciudad muy viva, con tráfico, peatones, vegetación, iluminación compleja, interiores y escenas que buscan conservar una sensación de actividad permanente. Cada uno de esos elementos consume recursos de la consola.

En Xbox Series S, el camino más lógico pasa por ajustes de resolución, distancia de dibujado, calidad de sombras o reflejos. Eso no significa que la experiencia vaya a quedar recortada en funciones, personajes o zonas del mapa. La prioridad habitual en estos casos es mantener el mismo videojuego y adaptar la carga gráfica para que se ejecute de manera sólida.

Los 60 FPS lucen muy difíciles

El debate de los 60 FPS tiene una explicación técnica muy clara. Para sostener 30 cuadros por segundo, la consola dispone de unos 33,3 milisegundos para generar cada imagen. Para llegar a 60, ese trabajo debe completarse en apenas 16,7 milisegundos. El sistema necesita hacer el mismo ciclo en la mitad de tiempo.

En un juego lineal, un estudio puede reducir resolución o ajustar ciertos efectos para ganar ese margen. GTA 6 plantea un desafío mucho más amplio. El procesador debe calcular la conducta de vehículos, peatones, físicas, animaciones, misiones, sistemas de policía y numerosos eventos que ocurren mientras el jugador recorre la ciudad. La GPU, por su parte, necesita dibujar un entorno de alto detalle con iluminación, reflejos, materiales y objetos a distancia.

El análisis de Digital Foundry señala que Rockstar ha equilibrado el uso del CPU y la GPU para aprovechar por completo las consolas actuales. Según el medio especializado, no parece existir suficiente tiempo de procesamiento disponible para alcanzar 60 FPS sin realizar sacrificios considerables en la ambición del mundo abierto.

Eso coloca a Xbox Series S bajo una presión aún mayor. La consola puede ejecutar GTA 6 porque forma parte de las plataformas oficiales del lanzamiento, aunque su versión probablemente requiera un ajuste visual mayor para preservar la estabilidad. La resolución podría ser el principal punto de negociación técnica, junto con efectos exigentes como el trazado de rayos y el nivel de detalle a larga distancia.

El panorama tampoco garantiza 60 FPS en PS5 Pro. Contar con más potencia gráfica ayuda a elevar resolución, mejorar reflejos o sostener una imagen más limpia, aunque el procesador continúa siendo decisivo cuando el juego depende de una simulación tan ambiciosa. El cuello de botella de GTA 6 parece estar muy ligado a la actividad constante del mundo, no solo a la cantidad de píxeles en pantalla.

Qué se sentirá al jugar a 30 cuadros

Jugar a 30 FPS no convierte automáticamente a GTA 6 en una experiencia lenta o incómoda. La diferencia se notará sobre todo en el movimiento. A 60 cuadros por segundo, el desplazamiento de la cámara, los giros en conducción y las animaciones presentan más imágenes intermedias. Todo luce más suave y la respuesta del control puede sentirse más inmediata.

A 30 FPS, el movimiento tiene una cadencia menos fluida. En un título de acción rápida o competitivo, esa diferencia puede pesar bastante. GTA 6, en cambio, es un juego diseñado alrededor de la exploración, la conducción, los tiroteos, las misiones narrativas y la observación de un mundo abierto lleno de detalles. Rockstar parece dispuesta a priorizar esa escala visual.

La clave estará en la estabilidad. Unos 30 FPS firmes y bien distribuidos pueden sentirse mucho mejor que una tasa variable, incluso si la cifra es más baja de la que muchos esperaban. El problema aparece cuando el rendimiento cae con frecuencia durante persecuciones, explosiones, zonas muy pobladas o secuencias cargadas de efectos. Por ahora, el material analizado muestra una cadencia de 30 FPS relativamente estable, con caídas puntuales.

También conviene moderar las expectativas con respecto a un supuesto modo rendimiento. Se ha informado que los desarrolladores considerarían opciones de mayor tasa de imágenes después del lanzamiento, aunque no hay un compromiso definitivo de Rockstar para ofrecer 60 FPS en PS5, Xbox Series X o Xbox Series S.

GTA 6 apunta a llegar a PS5 y Xbox Series S con una experiencia completa y técnicamente ambiciosa, aunque el precio de ese mundo abierto gigantesco parece ser quedarse en 30 cuadros por segundo. No es una cifra ideal para todos, aunque encaja con una producción que busca llevar las consolas actuales al límite.

Sigue leyendo:

• Rockstar rompe el silencio tras las filtraciones de GTA VI y pide paciencia a los jugadores

• GTA VI se filtra a diario y los hackers dejan que el público vote pagando el próximo gameplay

• Take-Two y Rockstar cazan al filtrador de GTA VI y exigen la ayuda a Microsoft y Discord