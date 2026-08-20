GTA VI se filtra a diario y los hackers dejan que el público vote pagando el próximo gameplay

A Rockstar le han vuelto a reventar la fiesta sorpresa. A una semana de la gran presentación ampliada de Grand Theft Auto VI en Netflix y con el lanzamiento marcado para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S, un grupo de hackers conocido como CyberLeek está publicando material del juego casi a diario. Y lo hace con un espectáculo que mezcla activismo, presión empresarial y, de paso, un negocio cripto que huele bastante raro.

CyberLeek publica gameplays de GTA VI cada día

Todo arrancó esta misma semana, cuando aparecieron en redes dos vídeos que parecen mostrar jugabilidad real de GTA VI. En el primero se ve a Jason Duval, uno de los protagonistas, echando unas canastas frente a su casa con un curioso sistema de precisión para los tiros. En el segundo, Jason conduce, choca contra una furgoneta de reparto y acaba a golpes con su conductor, en pleno caos marca de la casa.

Junto a los clips circuló una imagen que supuestamente muestra el mapa completo de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida. Y la cosa no paró ahí. CyberLeek prometió filtraciones diarias y está cumpliendo. Han aparecido combates cuerpo a cuerpo, el regreso del sistema de búsqueda de seis estrellas, el uso de un táser y hasta unos segundos de una cinemática de historia, lo que abre la puerta a spoilers gordos si siguen soltando material.

La prueba más llamativa llegó con un vídeo de un avión fumigador camino de Vice City. Al aterrizar, el jugador dispara contra una pared y escribe «LEEK» con los impactos de bala, una firma que solo se puede hacer si controlas una build jugable del juego. Vamos, que los hackers aseguran tener el juego entero en sus manos.

Ni Rockstar ni Take-Two han confirmado nada, pero sus abogados trabajan horas extra. Las retiradas por derechos de autor se suceden en X, Reddit y otras redes, y esa reacción hace pensar a gran parte de la industria que al menos parte del material es auténtico. Eso sí, varios analistas apuntan a que los vídeos proceden de versiones antiguas del desarrollo, de 2022 o 2023, aunque uno de los últimos clips incluiría una canción publicada en 2025.

Las demandas de los hackers a Rockstar

Detrás del ruido hay un manifiesto. CyberLeek asegura que su objetivo es castigar a Rockstar y Take-Two por prácticas que considera contrarias a los jugadores, y su lista de exigencias, presentada casi como «mandamientos», gira en torno a una herida real de la industria. La edición física de GTA VI llegará en caja a las tiendas, pero sin disco dentro, solo con un código de descarga, algo que Take-Two confirmó oficialmente en junio.

El grupo pide acabar con las reservas exclusivamente digitales, y su lema no tiene desperdicio. “Si las editoras quieren ingresos antes del lanzamiento, que fabriquen discos”. También reclaman que el contenido para un jugador se preserve para siempre, sin servidores que apagar como ocurrió con The Crew, el caso que impulsó el movimiento Stop Killing Games, y que desaparezcan los “DLC falsos” que bloquean contenido ya incluido en el juego para venderlo aparte.

Sus amenazas van más allá de Rockstar. El manifiesto advierte de que ninguna gran editora está a salvo y promete seguir filtrando hasta que haya una disculpa pública y compromisos concretos. “¿Sin discos físicos? Pues más leeks”, reza el mensaje que acompaña al último vídeo.

Votaciones con criptomoneda para elegir la próxima filtración

Aquí es donde el relato de justicieros del videojuego se tuerce un poco. CyberLeek abrió en su propia web una encuesta para que el público decida qué gameplay se filtra a continuación, con cuatro opciones sobre la mesa. Conducción en coche de día, conducción nocturna, rutas en motocicleta o un vuelo en avión.

Votar no es gratis. Para participar hay que pagar con $CYBERLEEK, una criptomoneda creada por el propio grupo, y la opción que más tokens acumule será la ganadora. Según Insider Gaming, al menos una persona ya soltó el equivalente a unos 80 dólares, lo que cuesta un juego nuevo, para mover la votación a su favor.

Este detalle ha levantado suspicacias incluso entre quienes simpatizan con la reivindicación del formato físico. Los vídeos filtrados llevan publicidad de la memecoin incrustada, el grupo pide donaciones para un misterioso proyecto de infraestructura y varios medios especializados advierten de que todo podría acabar siendo una estafa cripto disfrazada de activismo. Nadie garantiza tampoco que el filtrador respete el resultado de sus propias votaciones.

Mientras tanto, el calendario aprieta. El 27 de agosto Netflix estrenará en exclusiva temporal la presentación ampliada de GTA VI, y Rockstar llegará a la cita con parte de sus mecánicas ya expuestas. Es la tercera gran filtración en la historia del juego, después de los 90 vídeos que Lapsus$ publicó en 2022 y del tráiler que se escapó horas antes de su estreno en 2023. La saga más esperada de la década vuelve a demostrar que guardar un secreto de este tamaño es casi imposible.

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