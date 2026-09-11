Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 11 de septiembre

Una nueva eliminación se acerca en “La Casa de los Famosos México 4”; hay seis celebridades en la tabla y son: Mariana Ochoa, Karina Torres, Brianda Deyanara, Yahir, Masad Al-Tamimi y Brianda Deyanara.

Tras la abrupta salida de Gala Montes, el reality show ha sido objeto de conversaciones en las redes sociales. Algunos espectadores se debaten en el hecho de que Gala Montes sí debió estar más tiempo en la competencia y otros afirman que no tuvo que haber entrado porque ella participó en la temporada dos.

Lo cierto es que la también actriz afirmó que no salió del reality show de forma voluntaria. Pero, a pesar de estas declaraciones, el programa de telerrealidad continúa.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la consulta de Vaya Vaya en Facebook, Karina Torres está en la cima de las votaciones con 22 % de apoyo. En el segundo puesto se encuentra Gema con 18 %, en las últimas horas la actriz ha aumentado su popularidad.

En el tercer lugar se encuentra Masad con 17 %; el influencer ha sabido ganarse al público desde el inicio de la temporada. Sigue de cerca Yahir con 16 %, después está Brianda Deyanara con 14 % y en la última posición la exintegrante de OV7, Mariana Ochoa con 13 %.

La diferencia entre Ochoa y Brianda es tan solo un punto; esto podría significar que cualquiera de las dos está en peligro de ser eliminada de la competencia.

Mariana, desde que comenzó la temporada, se ha convertido en la más nominada y, de hecho, fue la primera eliminada de esta edición, pero regresó gracias a la dinámica conocida como “El Exilio”.

El nombre del próximo eliminado de la casa se sabrá este domingo, 13 de septiembre.

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