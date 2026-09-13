El Lobo de Tepeji Raúl Jiménez rescata la victoria de los Wolves sobre Sheffield United

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo una fecha dorada en territorio de Inglaterra al vestirse de héroe absoluto. El atacante azteca fue el autor del único gol de los Wolves frente al Sheffield United, sellando un dramático triunfo de 1-0 correspondiente a la jornada 7 de la Championship.

Era ya el minuto 90 del compromiso cuando la escuadra de los Wolves armó una jugada prefabricada en las afueras del área grande que terminó por inclinar la balanza a su favor. El mediocampista Tommy Doyle frotó la lámpara y mandó un centro venenoso al corazón del área chica que no pudo ser rematado por nadie en la primera línea,

RAUL JIMENEZ BREAKS THE DEADLOCK IN THE LAST MINUTE FOR WOLVES! ?



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Pero ahí apareció la figura viva de Jiménez en el segundo poste para empujar la redonda al fondo de las redes, desatando la locura total de los aficionados béticos presentes en las tribunas del Estadio Bramall Lane, un inmueble que registró un lleno absoluto para presenciar las acciones de la liga local.

El Lobo de Tepeji tuvo que masticar arena en el arranque del cotejo al empezar el juego desde el banquillo de suplentes, pero ante la evidente necesidad de buscar fuerza ofensiva, el director técnico César Peixoto decidió darle minutos de juego al mexicano ingresando de cambio al minuto 62.

El canterano americanista se acomodó las agujetas y pisó el césped con la firme convicción de marcar diferencia, transformándose en el auténtico salvavidas del partido al resolver un trámite espeso que parecía destinado a un reparto de unidades gris para ambas escuadras.

Con este valioso resultado en la bolsa, la escuadra de Wolverhampton consiguió dar un salto importante al escalar hasta la séptima posición de la clasificación general en el circuito de la Segunda División de Inglaterra.

El gol de Raúl Jiménez en el último minuto para darle la victoria a los Wolves, ya lleva 4 G+A en 6 partidos en la Championship y esta anotación fue muy importante????



El lobo mexicano sigue haciendo historia? pic.twitter.com/6QooPOcGAs — Roberto Haz (@tudimebeto) September 13, 2026

Los tres puntos obtenidos en calidad de visitantes en este patio hostil inyectan una dosis brutal de oxígeno puro a las aspiraciones de la institución, la cual mantiene el acelerador a fondo con la firme consigna de regresar a la Premier League de cara a la próxima temporada.

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