Reserva Federal aumenta las tasas de interés ante las presiones inflacionarias

Este miércoles 16 de septiembre, la Reserva Federal (Fed), encabezada por su presidente Kevin Warsh, junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en su quinta reunión del año, anunció a través de una rueda de prensa que las tasas de interés aumentan 0.25 puntos porcentuales, quedando de esta manera en el rango del 3.75% al 4%.

La decisión de los reguladores de políticas monetarias de la Fed se da en un momento de mucha tensión económica y política, con un reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3.4% interanual registrado en el mes de agosto, mientras que el IPC subyacente subió un 2.4%, lo que sigue manteniendo la persistente tasa inflacionaria por encima de los objetivos del 2%.

Sin embargo, un indicador clave para la Fed, como lo es el mercado laboral, mostró una sólida cifra de crecimiento, cuando anunció un aumento de 162,000 puestos de trabajo durante el mes pasado, y una tasa de desempleo que se mantiene en el 4%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal, así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta septiembre del 2026.

Una inflación persistente

Días antes de la reunión de la Fed, economistas anticipaban que un aumento de los tipos de interés sería inevitable ante el encarecimiento de los precios de la energía por el conflicto en Oriente Medio y el elevado gasto de los consumidores, pese a los insistentes recortes por parte del presidente Donald Trump, quien recientemente había declarado que “Estados Unidos es tan fuerte que deberíamos pagar el tipo de interés más bajo del mundo”, dijo.

No obstante, los responsables de la política monetaria no atendieron al llamado del mandatario y en cambio declararon este miércoles que “la inflación sigue siendo elevada. La medida adoptada hoy contribuirá a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios”, dijeron en el comunicado.

Sigue leyendo: