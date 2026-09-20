Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 20 de septiembre

Dentro de unas horas se conocerá el nombre del próximo eliminado o eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”. Después de que Mariana Ochoa lograra salvarse a sí misma, la tabla de nominados quedó de la siguiente manera: Ernesto Laguardia, Cinthya Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Ese Pérez.

Esta será una de las galas de eliminaciones más recordadas de esta edición, puesto que se enfrenta una nueva generación con una con vieja trayectoria, como lo son Laguardia y Klitbo.

En cambio, Ese Pérez y Karina Torres son dos personajes que le deben su popularidad a las redes sociales. Torres cuenta con un gran cúmulo de seguidores dentro y fuera de México, se hizo popular al pertenecer a “Las Pérdidas”, junto a Wendy Guevara.

¿Cómo van las votaciones?

Karina Torres lidera la tabla con 26 % de los votos, según la encuesta independiente de Vaya Vaya en Facebook. En el segundo puesto está el también influencer Ese Pérez con 21 % de aceptación.

En el tercer lugar hay un empate entre el conductor deportivo Memo Schutz y la actriz Cynthia Klitbo con 18 %.

Ernesto Laguardia está en la última posición con 17 %. Al ser un resultado preliminar, todo puede cambiar, puesto que las votaciones se cierran minutos antes de la eliminación.

Es decir, si la base de fans de Laguardia se moviliza, es posible que no sea el octavo eliminado de la temporada.

“La Casa de los Famosos México 4”, es conocido por ser el reality más conocido del país. En la temporada pasada, según lo informó la conductora Galilea Montijo, rompieron récords de transmisión y la segunda temporada también fue muy popular.

La primera temporada la ganó Wendy Guevara, la segunda Mario Bezares y la tercera temporada Aldo Támez de Nigris.

Seguir leyendo:

· Mariana Ochoa revela en “La Casa de los Famosos México” que salió con Ernesto Laguardia

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 19 de septiembre

· Yahir encara a Ese Pérez en plena gala de “La Casa de los Famosos México 4”