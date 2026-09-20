Mariana Ochoa revela en “La Casa de los Famosos México” que salió con Ernesto Laguardia

Después de ganar el duelo de la salvación y mantenerse una semana más en “La Casa de los Famosos México”, reality de Televisa/Univision, Mariana Ochoa estalló de felicidad y eso la llevó a confesar algunos secretos sobre su pasado en medio de la fiesta que se llevó a cabo en el programa.

Y es que, al término del festejo, Cynthia, Brianda, Ese, Gema, Karina, Mariana y Ernesto jugaron verdad o reto. En la dinámica, la cantante confesó que en el pasado salió con Ernesto Laguardia.

“Ernesto y yo salimos”, soltó, dejando a sus compañeros con la boca abierta. “Cuéntanos”, dijo Cynthia. De inmediato, Ochoa comenzó a gritar “story time” para que más habitantes se acercaran a escuchar.

Pero, a pesar de la expectativa, no reveló más detalles, solo mencionó que ocurrió hace dos décadas, cuando ambos estaban mucho más jóvenes y en diferentes etapas de su carrera.

Ante la revelación de Mariana, Ernesto no dijo una sola palabra y, nervioso, continuó buscando dulces.

Día de eliminación

Este domingo, 20 de septiembre, se conocerá el nombre del próximo eliminado o eliminada del programa de telerrealidad. Ernesto Laguardia es uno de los nominados y en la encuesta de ayer se encontraba en la última posición.

Si en las últimas horas su base de fans no moviliza votos, es probable que se convierta en el octavo eliminado de la temporada, la cual inició el 26 de julio con un total de 18 participantes.

El ganador se llevará 4 millones de pesos mexicanos, lo que se traduce en aproximadamente $200 mil.

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