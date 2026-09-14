El influencer Masad Altamimi es eliminado de “La Casa de los Famosos México 4” 

El influencer Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado –por decisión del público— de “La Casa de los Famosos México 4”. En un movimiento sorpresivo, Altamimi salió del reality show y en su lugar quedó Brianda Deyanara.

Además de Masad y Brianda, también Gema Garoa y Karina Torres eran parte de la placa. Días antes de la eliminación, el cantante Yahir logró salvarse a sí mismo.

¿Qué ocurrió durante la gala de nominación?

Horas previas a la eliminación, la imagen de Masad comenzó a caer, especialmente después del posicionamiento en el que Karina Torres le dejó claro que no quería seguir manteniendo una amistad con él.

A pesar de que Masad se había hecho popular en el programa de telerrealidad, la producción comenzó a sacar clips en los cuales se expresaba mal de sus compañeros, una situación que poco se tolera dentro de estos formatos.

La noche también estuvo marcada por el breve regreso del stylist Aldo Rendón, quien dentro de la dinámica “congelados” le expresó todo su cariño a sus compañeros. Después de unos minutos, la producción les permitió “descongelarse” y pudieron saludar al exparticipante.

Rendón, según explicó en un video en sus redes sociales, salió debido a que está padeciendo graves problemas de salud. Contó que decidió grabar el material audiovisual para disipar otros rumores con respecto a su repentina salida.

Ahora, esta semana se definirá quiénes serán los nuevos nominados y, además, hay ciertos rumores de que ingresarán otros participantes, tras la salida de Gala Montes, quien solo duró dos días dentro del formato.

Montes afirmó que fue decisión de la producción su salida, mientras que la producción de “La Casa de los Famosos México 4” comunicó que se salió de manera voluntaria.

El premio final del programa de Televisa/Univision son 4 millones de pesos mexicanos, lo que se traduce en –aproximadamente– $200 mil.

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