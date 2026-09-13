Aldo Rendón reveló los padecimientos que lo alejaron de “La Casa de los Famosos México 4”

El reconocido stylist y creador de contenido Aldo Rendón rompió el silencio a través de sus redes sociales para esclarecer los motivos de su abrupta salida de “La Casa de los Famosos México 2026”.

Frente a los rumores que apuntaban a presiones comerciales o conflictos con el programa, Rendón desmintió estas versiones y confirmó que su salida respondió estrictamente a complicaciones severas de salud que ponían en riesgo su integridad física.

De acuerdo a lo que contó, su cuadro clínico comenzó a agravarse de forma constante durante la cuarta semana de transmisión. Tras someterse a análisis de laboratorio y ultrasonidos dentro del confesionario, el equipo médico detectó un panorama que incluía niveles de ácido úrico casi al triple de los parámetros normales, anemia hemolítica y una inflamación severa tanto en el hígado como en el bazo.

Más sobre su cuadro clínico

Dicha situación produjo que el personal médico le limitara –de manera estricta– el consumo de medicamentos para calmar los ataques continuos de gota que el diseñador padece desde años atrás.

Las dolencias en las extremidades habían avanzado al punto de dificultar acciones tan cotidianas como cepillarse los dientes.

Ante el dolor intenso, Rendón intentó ingerir cuatro pastillas simultáneamente, una petición que los médicos rechazaron y autorizaron únicamente una dosis cada ocho horas para proteger el órgano afectado.

Rendón reconoció que su situación se vio agravada por un historial de descuido personal derivado de su fobia a las consultas médicas. Incluso admitió que, antes de ingresar al programa, ya había notado signos de ictericia en los ojos, los cuales intentó ocultar ante sus compañeros utilizando anteojos oscuros durante gran parte del día. Asimismo, desmintió categóricamente que los malestares estuvieran vinculados al consumo de alcohol o a excesos durante el encierro.

El diseñador recordó el momento de su partida y el impacto que le causó ver el llanto de la conductora Galilea Montijo, lo que le hizo dimensionar la preocupación que generaba su estado.

En la actualidad, Aldo Rendón se encuentra en reposo a la espera de un diagnóstico clínico definitivo que determine el origen exacto de sus padecimientos.

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