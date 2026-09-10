¿Quiénes están nominados esta semana en “La Casa de los Famosos México 4”?

“La Casa de los Famosos México 4” se prepara para una nueva eliminación y hay seis nominados en la placa.

Mariana Ochoa encabeza la lista de participantes que están en riesgo de nominación. La cantante fue nominada directamente por la líder de la semana, la influencer Brianda Deyanara.

Posteriormente, se llevaron a cabo las nominaciones hechas por los habitantes, quienes tuvieron que enfrentarse a una atmósfera muy particular: una casa de espantos habitada por zombis.

En este escenario temático, los participantes emitieron sus votos, dando como resultado los nombres que acompañarán a Mariana Ochoa en la placa de nominados.

Nominaciones en una casa de espantos

Los habitantes que quedaron en la placa son:

Masad Al-Tamimi

Gema Garoa

Karina Torres

Yahir

Brianda Deyanara

Ese Pérez logró salvarse de la eliminación porque tuvo la posibilidad de sacrificar el 40 % del presupuesto de la semana.

Es así como uno de estos siete nominados podría salir de “La Casa de los Famosos México” 2026 el próximo domingo 13 de septiembre, en una nueva gala de eliminación que promete mantener al público al borde del asiento.

A su vez, la salida de Gala Montes sigue resonando entre los seguidores del programa, debido a que solo duró dos días dentro; aunque la producción afirmó que fue voluntario, la actriz explicó en unas historias de Instagram que no fue así.

Seguir leyendo:

· ¿Por qué Gala Montes abandonó “La Casa de los Famosos México” a dos días de su reingreso?

· Mamá de Gala Montes arremete contra “La Casa de los Famosos México” por su regreso al reality

· Gala Montes regresa a “La Casa de los Famosos México”