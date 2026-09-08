Mamá de Gala Montes arremete contra “La Casa de los Famosos México” por su regreso al reality

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” ha dado mucho de qué hablar desde que abrió sus puertas el pasado 26 de julio. Una de las más recientes hazañas de la producción incluyó la suma de Gala Montes, decisión que generó opiniones divididas entre los televidentes.

Sin embargo, fue la reacción de Crista Montes, madre de la actriz, la que acaparó las miradas en redes sociales y abrió una conversación que se mantiene latente.

De acuerdo con un extenso mensaje publicado desde su perfil de Instagram, le parece poco profesional y empatico someter a Gala Montes a un encierro que pone en riesgo su bienestar emocional.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, sentenció. “Sé que es mayor de edad y respeto que, por ahora, no quiera recibir mi ayuda ni tener acercamiento conmigo; sin embargo, eso no elimina mi preocupación por su bienestar”.

En su escrito, Crista Montes declaró que pese a la libertad que Gala tiene de decidir los proyectos en los que participa, Televisa tiene una responsabilidad de cuidar a sus talentos.

“Una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas. No todo debe convertirse en espectáculo: ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo. Antes que el rating debe estar la humanidad”, finalizó la exmanager de la artista.

Fue el pasado 6 de septiembre cuando Gala Montes ingresó a “La Casa de los Famosos México 4” con un objetivo claro: despertar las personalidades del resto de habitantes que conforman el proyecto.

Cabe recordar que su incorporación se produce tras la salida de Aldo Rendón del programa por motivos de salud, ocurrida el pasado 1 de septiembre.

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