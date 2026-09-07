Gala Montes regresa a “La Casa de los Famosos México”

Después de la inesperada salida de Aldo Rendón de “La Casa de los Famosos México” 2026 por problemas de salud, la producción del reality anunció que Gala Montes se incorporaría como nueva habitante.

Su llegada generó una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron que el programa decidiera traer de vuelta a una exparticipante de una temporada anterior.

A pesar de las opiniones encontradas, Montes ya comienza a dejar huella dentro de la casa. A continuación, las razones que la motivaron a regresar al exitoso reality de TelevisaUnivision.

¿Por qué regresó Gala Montes al reality?

Esta no es la primera vez que Montes pisa la casa más famosa de México. Ya había participado en la segunda temporada del programa, donde alcanzó el tercer lugar como finalista.

Su regreso en esta edición 2026 responde a dos objetivos principales: promocionar su nuevo disco titulado “La hija de nadie” y contar su “verdad” en torno al distanciamiento con su familia.

“Yo entré aquí porque quiero promocionar mi disco y me interesa estar aquí para poderles contar mi verdad, porque nunca se me dio la oportunidad, pero quiero sacarle provecho”, comentó ante sus compañeros.

Además, dejó claro que esta vez va por la victoria. Montes considera que debió haber ganado la segunda temporada, ya que, en su opinión, dio mucho contenido, luchó intensamente y supo mantener el estilo y el entretenimiento.

“Soy ese tipo de persona a la que le gusta repetir, sobre todo si pierdes… Si digo, pues yo sí quiero ganar. Siento que yo debí haber ganado la otra casa porque, pues, luché mucho, defendí mucho, di mucho contenido, sé que soy medio divertida, sé que lo hago con estilo”, explicó.

En esa misma conversación, señaló que “La Casa de los Famosos México” no es un “retiro espiritual” y recordó que los participantes reciben una compensación económica por su estancia y por generar contenido.

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