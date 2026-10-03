Demócratas amenazan con citar a Trump si no revela el acuerdo petrolero con Venezuela

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela enfrenta un nuevo episodio de escrutinio en el Congreso. Cinco demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes exigieron al gobierno de Donald Trump que entregue los documentos relacionados con el pacto que concede a North American Blue Energy Partners (NABEP) un papel central en la explotación de las reservas venezolanas.

Los legisladores Gregory Meeks, Robert Garcia, Jared Huffman, Frank Pallone Jr. y Joaquin Castro enviaron esta semana una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que solicitaron el texto del acuerdo, información sobre las concesiones petroleras y detalles sobre las condiciones negociadas por Washington.

La exigencia fue difundida oficialmente por comités de la Cámara el 1 de octubre. Los legisladores también pidieron saber qué recibió NABEP de Estados Unidos a cambio de la participación gubernamental y cómo se garantizará que los ingresos obtenidos por los recursos venezolanos beneficien a la población del país.

La presión llega después de que legisladores recibieran información en una reunión a puerta cerrada el 14 de septiembre, sin que, de acuerdo con los demócratas, se les entregara el texto completo de los acuerdos.

¿Qué contempla el pacto petrolero?

El acuerdo fue anunciado por Trump el 28 de agosto y posteriormente la Casa Blanca dio más detalles. Según la información oficial difundida entonces, NABEP recibió concesiones de 100 años para 17 campos petroleros venezolanos, que contienen unos 65,000 millones de barriles de reservas probadas.

La Casa Blanca también informó que el gobierno estadounidense tendría una participación de 35% en NABEP, además de derechos preferenciales sobre parte de la producción. Reuters reportó que el acuerdo contempla esos 17 campos y que el gobierno de Delcy Rodríguez presentó el proyecto como una vía para atraer hasta $100,000 millones en inversión.

NABEP, por su parte, confirmó que el proyecto contempla una inversión cercana a $100,000 millones y proyectó más de $209,000 millones en ingresos fiscales para Venezuela. La empresa describió el pacto como una oportunidad para aumentar la producción y llevar más crudo venezolano al mercado internacional.

El alcance de la concesión también ha generado dudas sobre su estructura jurídica. Reuters señaló que existe una diferencia entre la descripción estadounidense de concesiones por 100 años y contratos venezolanos que contemplan periodos de 25 años, un aspecto que analistas consideran relevante para entender cómo se aplicará el acuerdo.

El escrutinio alcanza a Alejandro Betancourt

Otro de los puntos que los legisladores quieren revisar es el papel de Alejandro Betancourt López, empresario venezolano que dirige NABEP.

The New York Times ha descrito a Betancourt como una figura clave en el pacto y ha reportado sobre investigaciones y cuestionamientos relacionados con su trayectoria empresarial. Al Jazeera señaló que Betancourt no ha enfrentado cargos ni condenas penales, mientras que El País informó sobre investigaciones abiertas en Europa.

El Congreso también mantiene bajo revisión los ingresos derivados de las operaciones petroleras venezolanas. Tres senadores demócratas, Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse, solicitaron en septiembre información al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado sobre miles de millones de dólares procedentes de recursos naturales venezolanos. El Comité de Finanzas del Senado indicó que al menos $13,000 millones habían sido depositados en cuentas bajo supervisión estadounidense.

Por ahora, la disputa se concentra en la transparencia y en conocer las condiciones exactas del acuerdo. Los cinco legisladores de la Cámara solicitaron respuestas y documentos sobre la participación estadounidense, las concesiones y el destino de los ingresos petroleros.

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