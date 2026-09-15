Casa Blanca espera nuevos acuerdos petroleros de Venezuela durante reunión del G20 en Houston

La Casa Blanca espera que Venezuela concrete nuevos acuerdos con empresas petroleras estadounidenses antes de que concluyan esta semana las reuniones del G20 sobre Energía en Houston, Texas, en un nuevo paso del acercamiento energético entre Washington y Caracas.

Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, explicó este martes a la cadena CNBC que la delegación venezolana mantendrá reuniones con funcionarios de los países participantes y representantes de compañías del sector energético.

“Ese es uno de los motivos por los que el presidente Trump quería una importante delegación venezolana aquí, para que se reúna con nuestra industria, con nuestros secretarios”, afirmó Agen, según declaraciones recogidas por la agencia EFE. El funcionario agregó que espera que para el miércoles puedan anunciarse algunos acuerdos, aunque no identificó a las empresas involucradas ni adelantó las condiciones de las posibles inversiones.

This administration is streamlining permitting to increase production and ensure every American has access to affordable, reliable energy. States that block pipelines are standing in the way of that goal?and keeping their own citizens from accessing it. pic.twitter.com/AGOCqQ6FD8 — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) September 14, 2026

Venezuela, invitada pese a no pertenecer al G20

Venezuela no forma parte del G20, pero fue invitada por la administración de Donald Trump a las reuniones sobre energía que se celebran hasta este miércoles en Houston, confirmó la Casa Blanca.

La delegación está encabezada por la ministra de Hidrocarburos, Paola Henao, y cuenta también con la participación de Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los funcionarios participan en reuniones bilaterales, actividades paralelas y conversaciones con la industria, pero no en las sesiones ministeriales oficiales a puerta cerrada.

Houston tiene un peso particular en las negociaciones porque concentra algunas de las principales compañías petroleras y de servicios energéticos del mundo. Henao ha visitado la ciudad al menos tres veces este año como parte de los esfuerzos de Caracas por atraer capital extranjero al sector petrolero, según la agencia EFE.

La presencia venezolana también coincide con el objetivo de Washington de fortalecer la producción energética del hemisferio occidental. El secretario del Interior, Doug Burgum, declaró durante las reuniones que Estados Unidos busca desplazar parte del peso geopolítico del petróleo desde Medio Oriente hacia el continente americano, en momentos de incertidumbre sobre el suministro internacional.

Las conversaciones llegan apenas dos semanas después de que Washington anunciara un amplio acuerdo relacionado con 17 campos petroleros venezolanos.

Según la Casa Blanca, Venezuela otorgó concesiones por 100 años sobre esos campos a North American Blue Energy Partners (NABEP), cuyos activos involucrados contienen aproximadamente 65,000 millones de barriles de reservas probadas. El Gobierno estadounidense obtuvo derechos sobre una participación del 35% en la compañía y acceso preferencial para comprar 20% de su producción a costo.

La administración Trump presentó el convenio como una pieza central de su estrategia para ampliar el acceso estadounidense al petróleo venezolano. Sin embargo, Reuters informó que la estructura del acuerdo generó inquietud entre algunas grandes compañías del sector, debido al papel que asumirá directamente el Gobierno estadounidense y a las dudas sobre la seguridad jurídica de las inversiones en Venezuela.

NABEP anunció que contempla invertir cerca de $100,000 millones para ampliar sus operaciones y llevar su producción a más de un millón de barriles diarios. La compañía aseguró que ya elevó su extracción desde unos 18,000 barriles diarios hasta más de 200,000 durante los últimos dos años.

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