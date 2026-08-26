Sheinbaum asegura que México estará presente en la cumbre del G20 de Miami

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anticipó este miércoles que México estará presente en la próxima cumbre del G20 que se celebrará diciembre en Miami, Estados Unidos, y señaló que, en principio, ella debería acudir para representar al país, aunque aplazó la decisión definitiva sobre su asistencia.

“Sí, fui invitada al G20. Estamos tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió que la reunión se celebre en Miami y sostuvo que “en principio deberíamos ir para representar a México”, aunque precisó que tomará la decisión final cuando se acerque la fecha de la cumbre.

La mandataria mexicana ya asistió en 2025 al G20 que se celebró en Brasil, en contraste con su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) quien había evitado durante su mandato las grandes reuniones de líderes internacionales.

La posible asistencia supondría una nueva oportunidad para un encuentro presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes mantienen una intensa comunicación desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en medio de las negociaciones bilaterales en seguridad, comercio, migración y aranceles.

En ese sentido, la presidenta reveló que ha hablado ya en 21 ocasiones por teléfono con Trump y recordó que ambos coincidieron durante el Mundial de fútbol de 2026, primero con motivo del sorteo y posteriormente en la final del torneo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: EFE

Sobre una eventual reunión bilateral en Estados Unidos, Sheinbaum indicó que esta podría producirse una vez que ambos Gobiernos alcancen acuerdos en los asuntos pendientes.

“Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos”, señaló.

La gobernante destacó que los equipos de ambos países mantienen contactos permanentes y apuntó que los secretarios mexicanos de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentran actualmente en Estados Unidos.

Las conversaciones se producen en un momento marcado por los asuntos comerciales y los aranceles impuestos por Washington, y en medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum aseguró que su Gobierno pretende mantener una buena relación con Washington y conseguir “el mejor acuerdo comercial posible” ante la nueva política económica estadounidense.

“No por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, de independencia, de integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación”, afirmó.

La mandataria insistió en que existe “buena comunicación” con Trump y dejó abierta una futura visita a Estados Unidos para reunirse formalmente con el mandatario en Washington “cuando sea oportuno”. EFE

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